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воскресенье, 19 сентября 2021 02:28

Кабачковую лазанью Ольги Сумской готовить 30 минут

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Автор: instagram.com/olgasumska
  Рецепты артистов: Ольга Сумская готовит скорую лазанью из кабачков
Рецепты артистов: Ольга Сумская готовит скорую лазанью из кабачков

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась новым рецептом. Приготовила лазанью из кабачков и без муки. Лазанья - это блюдо итальянское и в переводе означает "горячие письма теста".

Лазанья с кабачками - находка для любителей здоровой пищи.

Об этом пишет Ольга Сумская в Инстаграм

"Все очень просто: берем любой фарш и жарим с луком. Добавляем помидоры, отдельно поджариваем нарезанный тонкими слайсами кабачок", - советует Ольга Сумская.

Ингредиенты:

Фарш 500 г

Лук 1 шт

Помидоры черри 5-6 шт.

Кабачки 2 шт.

Твердый сыр 50 г

Приготовление:

Поджарить фарш с луком. Добавить половину порезанных помидор. Отдельно поджарить нарезанный слайсами кабачок.

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Помазать форму маслом и выложить куски поджаренного кабачка. Затем - слой фарша, натертый сыр и снова кабачки. Повторить фарш, сыр и разрезанные помидоры.

Запекать при 180 градусов 20 мин.

Закуска лечо известна многим. Она подходит к мясу, рыбе или крупы. Этот простой консервированный салат готовится легко и с простых продуктов. Его есть несколько вариантов. Каждый может выбрать свой или приготовить сразу несколько.

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