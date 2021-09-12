Кабачковую лазанью Ольги Сумской готовить 30 минут

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась новым рецептом. Приготовила лазанью из кабачков и без муки. Лазанья - это блюдо итальянское и в переводе означает "горячие письма теста".
Лазанья с кабачками - находка для любителей здоровой пищи.
Об этом пишет Ольга Сумская в Инстаграм
"Все очень просто: берем любой фарш и жарим с луком. Добавляем помидоры, отдельно поджариваем нарезанный тонкими слайсами кабачок", - советует Ольга Сумская.
Ингредиенты:
Фарш 500 г
Лук 1 шт
Помидоры черри 5-6 шт.
Кабачки 2 шт.
Твердый сыр 50 г
Приготовление:
Поджарить фарш с луком. Добавить половину порезанных помидор. Отдельно поджарить нарезанный слайсами кабачок.
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Помазать форму маслом и выложить куски поджаренного кабачка. Затем - слой фарша, натертый сыр и снова кабачки. Повторить фарш, сыр и разрезанные помидоры.
Запекать при 180 градусов 20 мин.
Закуска лечо известна многим. Она подходит к мясу, рыбе или крупы. Этот простой консервированный салат готовится легко и с простых продуктов. Его есть несколько вариантов. Каждый может выбрать свой или приготовить сразу несколько.
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