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среда, 04 августа 2021 02:28

Идеальное место для завтрака: как создать уютный уголок
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Как создать уютный уголок для завтрака
Фото: zelenasadyba.com.ua
Как создать уютный уголок для завтрака
Как создать уютный уголок для завтрака
Как создать уютный уголок для завтрака
Как создать уютный уголок для завтрака

Идеальная атмосфера во время завтрака задает тон на весь день. В этом значительную роль играет дизайн уголке для первого перекуса. Место для сидения у окна - лучший вариант

Стоит повесить лампу над столом, чтобы выделить эту зону. Мягкая обивка сидений и спинок создаст максимально комфортные условия для утреннего кофе.

Также на руку сыграют картины или постеры на стене. Цвета можно выбирать яркие и жизнерадостные.

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Если вам хочется иметь отдельное место для завтраков, а лишней площади нет, можно обустроить его на зоне подоконника. Или поставить в углу небольшой столик рассчитан на несколько человек.

Для кухни лучше всего подходят жидкие обои или бамбуковые. Эта комната требует специального подхода с учетом надежности и практичности. Там стены чаще всего подвергаются попадания влаги и загрязнений, возникающих во время приготовления блюд.

Обои должны быть устойчивыми к воздействию ультрафиолета и с эластичной структурой.

zelenasadyba.com.ua
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