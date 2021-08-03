Идеальное место для завтрака: как создать уютный уголок

Фото: zelenasadyba.com.ua

Идеальная атмосфера во время завтрака задает тон на весь день. В этом значительную роль играет дизайн уголке для первого перекуса. Место для сидения у окна - лучший вариант

Стоит повесить лампу над столом, чтобы выделить эту зону. Мягкая обивка сидений и спинок создаст максимально комфортные условия для утреннего кофе.

Также на руку сыграют картины или постеры на стене. Цвета можно выбирать яркие и жизнерадостные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уют и покой: как со вкусом обустроить уголок для чтения

Если вам хочется иметь отдельное место для завтраков, а лишней площади нет, можно обустроить его на зоне подоконника. Или поставить в углу небольшой столик рассчитан на несколько человек.

Для кухни лучше всего подходят жидкие обои или бамбуковые. Эта комната требует специального подхода с учетом надежности и практичности. Там стены чаще всего подвергаются попадания влаги и загрязнений, возникающих во время приготовления блюд. Обои должны быть устойчивыми к воздействию ультрафиолета и с эластичной структурой.