Французская кухня поражает: три летние блюда, которые под силу каждому

Традиционная кухня Франции справедливо считается самой изысканной в мире. Ею восхищаются настоящие гурманы. Характерной чертой национальной кухни является изобилие овощей и фруктов. Поэтому там много таких запеканок, салатов, супов и выпечки.
Главной особенностью, которой отличается эта кухня является наличие нескольких сотен различных соусов. Использование соусов помогает усиливать вкус даже обычных блюд. Если у француженки в холодильнике стоит бульон, ей не составит труда на скорую руку приготовить оригинальный соус к основному блюду.
Соус "ру" с капустой брокколи
Прованский густой соус, который хоть и подают традиционно к блюдам из рыбы, создаст отличную компанию к пасте или картофеля. Чем-то похож на майонез, только в разы вкуснее, с ароматом печеного перца.
Ингредиенты:
1 запеченный болгарский перец
2 зубца чеснока
1 красный острый перец
2 перепелиных яйца
25 г домашних сухарей
150 мл. оливкового масла
Приготовление:
Только испеченный перец переложить в плотный пакет и оставить на пару минут. Снять с перца кожицу и удалить семена.
В чашу блендера сложить нарезанный чеснок, запеченный перец, крупно нарезанный чили и измельчить до однородности. Посолить и поперчить, добавить сухари, яйца и немного оливкового масла. Все еще раз взбить и вливать оливковое масло, продолжая взбивать соус.
Готовый соус переложить в банку и охладить в холодильнике. Можно хранить 2-3 дня, но, как правило, соус быстро исчезает. Капусту брокколи отварить до готовности, полить соусом "ру" и подавать к столу.
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Клафути
Этот запеченный десерт похож на нечто среднее между пирогом, оладьями и заварным кремом. Традиционно он щедро наполняется свежими сочными вишнями и лучше всего подходит через некоторое время после приготовления. Готовится он просто, с минимальным количеством составляющих.
Ингредиенты:
300 г вишен без косточки
1 ст. л. ликера амаретто
50 г сахара
80 мл сливок
2 яйца
40 г муки
20 г сливочного масла для формы
1 ст. л. сахара
1 ст. л. сахарной пудры для украшения
Приготовление:
Смешать вишню, ликер и 1 ст. л. сахара. Оставить настаиваться 30 минут. В отдельной емкости взбить сахар, сливки, яйца и соль до однородности. Добавить муку, размешать венчиком до объединения.
Неглубокую форму смазать маслом и посыпать сахаром. Равномерно распределить по дну формы вишню вместе с выделившимся соком. Залить тестом, выпекать в разогретой духовке 30 минут до зарумянивания.
Подавать теплым или холодным, посыпав сахарной пудрой.
Киш
Традиционный французский открытый пирог. За основу берут рубленое тесто, яично-сливочную заливку и любые овощные, мясные или рыбные составляющие.
Ингредиенты:
200 г муки
100 г сливочного масла
1 яйцо
1 цуккини
1 перец
250 г сыра фета
70 г пармезана
200 г маслин без косточек
200 г помидоров черри
3 шт. яиц
300 мл сливок
сушеные итальянские травы
Приготовление:
Муку с маслом измельчи ножом или с помощью комбайна до состояния крошки. Добавить яйцо, щепотку соли и замесить тесто. Сформировать шарик, завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на 1 час.
Раскатать охлажденное тесто. Покрыть тестом форму, в которой будете готовить корзину, сформировать бортики. Избыток теста обрезать по краям. Поставить на 20 мин. в холодильник.
Для начинки цуккини нарезать кружочками, сладкий перец - кубиками. На разогретой сковороде с оливковым маслом потушить цуккини вместе с перцем.
Фету нарезать крупными кусками. Маслины разрезать пополам.
В отдельной посуде взбить венчиком яйца и налить сливки. Посолить и добавить сухих итальянских трав.
Достать форму с тестом и выложить овощи, фету, маслины и помидоры. Распределить яично-сливочную заливку поверх овощей. Сверху натереть пармезан и выложить листочки базилика. Выпекать корзину в разогретой до 180 ° С духовке в течение 40 мин.
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