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пятница, 28 мая 2021 12:00

Французская кухня поражает: три летние блюда, которые под силу каждому

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Традиционная кухня Франции справедливо считается самой изысканной в мире. Ею восхищаются настоящие гурманы. Характерной чертой национальной кухни является изобилие овощей и фруктов. Поэтому там много таких запеканок, салатов, супов и выпечки.

Главной особенностью, которой отличается эта кухня является наличие нескольких сотен различных соусов. Использование соусов помогает усиливать вкус даже обычных блюд. Если у француженки в холодильнике стоит бульон, ей не составит труда на скорую руку приготовить оригинальный соус к основному блюду.

Соус "ру" с капустой брокколи

Автор: povar.ru
 

Прованский густой соус, который хоть и подают традиционно к блюдам из рыбы, создаст отличную компанию к пасте или картофеля. Чем-то похож на майонез, только в разы вкуснее, с ароматом печеного перца.

Ингредиенты:

1 запеченный болгарский перец

2 зубца чеснока

1 красный острый перец

2 перепелиных яйца

25 г домашних сухарей

150 мл. оливкового масла

Приготовление:

Только испеченный перец переложить в плотный пакет и оставить на пару минут. Снять с перца кожицу и удалить семена.

В чашу блендера сложить нарезанный чеснок, запеченный перец, крупно нарезанный чили и измельчить до однородности. Посолить и поперчить, добавить сухари, яйца и немного оливкового масла. Все еще раз взбить и вливать оливковое масло, продолжая взбивать соус.

Готовый соус переложить в банку и охладить в холодильнике. Можно хранить 2-3 дня, но, как правило, соус быстро исчезает. Капусту брокколи отварить до готовности, полить соусом "ру" и подавать к столу.

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Клафути

Автор: lifestyle.24tv.ua
 

Этот запеченный десерт похож на нечто среднее между пирогом, оладьями и заварным кремом. Традиционно он щедро наполняется свежими сочными вишнями и лучше всего подходит через некоторое время после приготовления. Готовится он просто, с минимальным количеством составляющих.

Ингредиенты:

300 г вишен без косточки

1 ст. л. ликера амаретто

50 г сахара

80 мл сливок

2 яйца

40 г муки

20 г сливочного масла для формы

1 ст. л. сахара

1 ст. л. сахарной пудры для украшения

Приготовление:

Смешать вишню, ликер и 1 ст. л. сахара. Оставить настаиваться 30 минут. В отдельной емкости взбить сахар, сливки, яйца и соль до однородности. Добавить муку, размешать венчиком до объединения.

Неглубокую форму смазать маслом и посыпать сахаром. Равномерно распределить по дну формы вишню вместе с выделившимся соком. Залить тестом, выпекать в разогретой духовке 30 минут до зарумянивания.

Подавать теплым или холодным, посыпав сахарной пудрой.

Киш

Автор: homeidealist.gorenje.ua
 

Традиционный французский открытый пирог. За основу берут рубленое тесто, яично-сливочную заливку и любые овощные, мясные или рыбные составляющие.

Ингредиенты:

200 г муки

100 г сливочного масла

1 яйцо

1 цуккини

1 перец

250 г сыра фета

70 г пармезана

200 г маслин без косточек

200 г помидоров черри

3 шт. яиц

300 мл сливок

сушеные итальянские травы

Приготовление:

Муку с маслом измельчи ножом или с помощью комбайна до состояния крошки. Добавить яйцо, щепотку соли и замесить тесто. Сформировать шарик, завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на 1 час.

Раскатать охлажденное тесто. Покрыть тестом форму, в которой будете готовить корзину, сформировать бортики. Избыток теста обрезать по краям. Поставить на 20 мин. в холодильник.

Для начинки цуккини нарезать кружочками, сладкий перец - кубиками. На разогретой сковороде с оливковым маслом потушить цуккини вместе с перцем.

Фету нарезать крупными кусками. Маслины разрезать пополам.

В отдельной посуде взбить венчиком яйца и налить сливки. Посолить и добавить сухих итальянских трав.

Достать форму с тестом и выложить овощи, фету, маслины и помидоры. Распределить яично-сливочную заливку поверх овощей. Сверху натереть пармезан и выложить листочки базилика. Выпекать корзину в разогретой до 180 ° С духовке в течение 40 мин.

Судья "Мастер шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом картофельных хашбраунив. Эти хрустящие блины готовит за считанные минуты. Шеф-повар позаимствовал рецепт с американской кухни, где его используют для завтраков. Так делают и в заведениях фастфуда.

"Картофельный хешбраун вкуснее, чем в McDonald's. Всего несколько ингредиентов и минимум времени. Вы лакомиться хешбрауном быстрее, чем к Вам доедет курьер", - заверил Хименес-Браво.

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