Фильм "Один дома" празднует юбилей: создали невероятный подарок

Фото: michellesugarart.co.uk

По случаю 30-летия фильма "Один дома" компания Disney создала праздничный торт имении Маккалистер. Его изготовила кондитерка Мишель Вибол, которая стала известной благодаря своим тортам в виде Джона Сноу с "Игры престолов".

"Я ухватилась за этот шанс, потому что это один из моих любимых рождественских фильмов - в нашем доме Рождество не Рождество, пока мы не увидим его дважды. Это был замечательный опыт, мне было очень весело, когда я создавала фигурки Кевина, Марва и Гарри", - отметила кондитерка.

Дом Маккаллистер создан из сладких пряников, высотой в 169 см детализированный и реалистичный. Там есть 63 елки, 33 окна, 14 коробок для пиццы и шесть фонарных столбов. Не забыла кондитерка и о домике на дереве и статую возле дома, которую постоянно сбивали все водители и гости имения Маккалистер.

Там есть даже машина по доставке пиццы, фигурки Кевина, его родителей, воров, пытавшихся прорваться в жилье и ограбить его и даже соседа уборщика с улицы мальчика. Все из пряничного теста и глазури.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Идеи сервировки новогоднего стола: дизайнерские подсказки

Кондитерка Мишель Вибово работала над шедевром 300 часов.

Пряничный домик Маккалистер отправится в Королевской больнице Марсдена, что в Лондоне, а затем им полакомятся все желающие.

Практичность карантинных будней удивила непредсказуемым трендом. В 2020-м избушки из пряников стали олдскульная. Им на смену пришли несладкие домики и горные безумные с салями. Они состоит из крекерного основы, скрепленной крем-сыром. Крыша украшает колбасная черепица.