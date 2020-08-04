Фантазия шокирует: как изысканно украсить торт ягодами и фруктами

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Масляный крем, мастика - давно в прошлом. Лучшее украшение для торта - свежие ягоды, фрукты и цветы. Для этого требуется минимум усилий, доступные ингредиенты - и обычный бисквит станет изысканным тортом, как с кондитерской.

Оригинальные идеи украшения праздничного десерта собраны в галерее.

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Турецкий кондитер тубе Гекил делает очень реалистичные торты самых разнообразных форм. Десерты девушки сделаны в виде фруктов, цветов, ваз, тапочек и даже голов знаменитостей.