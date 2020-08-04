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четверг, 13 августа 2020 02:28

Фантазия шокирует: как изысканно украсить торт ягодами и фруктами
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Каждый торт прекрасен по-своему
Фото: Sebastian Coman Photography from Pexels
Каждый торт прекрасен по-своему
Каждый торт прекрасен по-своему
Каждый торт прекрасен по-своему
Каждый торт прекрасен по-своему

Масляный крем, мастика - давно в прошлом. Лучшее украшение для торта - свежие ягоды, фрукты и цветы. Для этого требуется минимум усилий, доступные ингредиенты - и обычный бисквит станет изысканным тортом, как с кондитерской.

Оригинальные идеи украшения праздничного десерта собраны в галерее.

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Турецкий кондитер тубе Гекил делает очень реалистичные торты самых разнообразных форм. Десерты девушки сделаны в виде фруктов, цветов, ваз, тапочек и даже голов знаменитостей.

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