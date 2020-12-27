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понедельник, 28 декабря 2020 10:45

Евгений Клопотенко раскрыл рецепт праздничной рыбы с яблочным соусом

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Шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает к праздничному столу оригинальный рецепт приготовления рыбы. Которая легко и быстро готовятся.

Это филе минтая с нежным голландским соусом непременно понравятся всем гостям.

Автор: klopotenko.com
  Новогодние рецепты 2020: Клопотенко дал рецепт рыбы с яблоком
Новогодние рецепты 2020: Клопотенко дал рецепт рыбы с яблоком

Ингредиенты:

500 г филе минтая

½ лимона

3 ст. л манки

50 г сливочного масла

1 ст. л масла

Ингредиенты для соуса:

2 яичных желтка

2 ст. л сока лимона

3 ст. л манки

50 г сливочного масла 82%

Для гарнира:

1 яблоко

100 мл воды

1 ч. л сахара

2 ст. л уксуса

Приготовление:

Рыбу разрезать пополам, посыпать солью, перцем. Полить соком половины лимона. Запанировать рыбу в 3 ст. л манки с обеих сторон. Разогреть сковороду, обжарить несколько минут рыбу на сливочном масле.

Духовку разогрейте до 180 градусов, переложить рыбу в противень и печь 10 мин.

Для приготовления голландского соуса смешать яичных желтка с солью, соком лимона. Разогреть в миске на водяной бане на маленьком огне до 70 градусов, помешивать смесь. Добавить 50 г мягкого сливочного масла.

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Готовить соус 1,5 мин. Оставить соус при комнатной температуре до полного остывания.

Для приготовления гарнира яблоки порезать ломтиками. Замариновать в 100 мл воды ломтики яблок. Добавить 2 ст. л. уксуса, сахара, измельченный укроп и оставить на 10 мин.

Перед подачей выложить на тарелку маринованные яблоки, сверху теплую рыбу и полить соусом.

Салат "Цезарь" является известный сегодня. Его можно в ресторанах каждой страны. Конечно, вариаций блюда существует много. Поэтому лучше придерживаться традиционного рецепта, чтобы не потерять классического вкуса.

klopotenko.com
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Дата
28
декабря

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