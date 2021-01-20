Елизавета Глинская раскрыла рецепт плавающего десерта

Известная кондитерка Елизавета Глинская поделилась рецептом французского десерта. В нем есть нежное безе, которое подают с ванильным кремом англез.
"Блюдо называется" Иль флотан ", что в переводе означает "Плавающий остров". Он готовится легко и съедается быстро. Его под силу сделать каждому, поэтому смело пробуйте", - объясняет кондатерка.
Ингредиенты крема:
300 мл сливок 30-35%
300 мл молока
1/2 палочки ванили
5 желтков
1,5 ст. л. сахара
Ингредиенты безе:
2 белков
4 ст. л. сахара
цедра лимона
1 ч. л. лимонного фреша
Приготовление:
В кастрюле смешать желтки с сахаром. Добавить молоко, сливки, ваниль. На среднем огне довести до загустения. Не перегрета белки, чтобы не свернулись.
Снять с огня, процедить через сито, вылить в миску. Накрыть пищевой пленкой, поставить в холодильник на ночь.
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Для приготовления безе лимон натереть на крупной терке. В миске соединить цедру с сахаром, белками и соком лимона. Разогреть на водяной бане, варить на малом огне 10 мин. Снять с огня, процедить через сито, взбить блендером.
В глубокую тарелку налить крем англез. Сверху выложить слой меренги, задекорировать орехами или ягодами.
Оливье бывает с курицей или рыбой, украшенный икрой или просто зеленью. Салат должен быть максимально приближенным к первому классического рецепта или диетическим или вегетарианским.
Вот Елизавета Глинская делает его с говяжьим языком и домашним майонезом.
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