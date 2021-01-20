Елизавета Глинская раскрыла рецепт плавающего десерта

Елизавета Глинская безе подает с орехами и ягодами. Фото: instagram.com

Известная кондитерка Елизавета Глинская поделилась рецептом французского десерта. В нем есть нежное безе, которое подают с ванильным кремом англез.

"Блюдо называется" Иль флотан ", что в переводе означает "Плавающий остров". Он готовится легко и съедается быстро. Его под силу сделать каждому, поэтому смело пробуйте", - объясняет кондатерка.

Ингредиенты крема:

300 мл сливок 30-35%

300 мл молока

1/2 палочки ванили

5 желтков

1,5 ст. л. сахара

Ингредиенты безе:

2 белков

4 ст. л. сахара

цедра лимона

1 ч. л. лимонного фреша

Приготовление:

В кастрюле смешать желтки с сахаром. Добавить молоко, сливки, ваниль. На среднем огне довести до загустения. Не перегрета белки, чтобы не свернулись.

Снять с огня, процедить через сито, вылить в миску. Накрыть пищевой пленкой, поставить в холодильник на ночь.

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Для приготовления безе лимон натереть на крупной терке. В миске соединить цедру с сахаром, белками и соком лимона. Разогреть на водяной бане, варить на малом огне 10 мин. Снять с огня, процедить через сито, взбить блендером.

В глубокую тарелку налить крем англез. Сверху выложить слой меренги, задекорировать орехами или ягодами.

Оливье бывает с курицей или рыбой, украшенный икрой или просто зеленью. Салат должен быть максимально приближенным к первому классического рецепта или диетическим или вегетарианским. Вот Елизавета Глинская делает его с говяжьим языком и домашним майонезом.