Душистый и румяный: какой хлеб считается полезным

Хлеб - один из самых "спорных" продуктов питания. Диетологи часто советуют отказаться от него или свести его потребление до минимума из-за вредности для фигуры. Однако, многие специалисты уверяют, что здоровым людям хлеб необходимо есть каждый день.

Хлеб бывает не только белый и черный, но еще и диетический, соевый, безглютеновый, из отрубей. Как разобраться в основных разновидностях хлеба и понять, какие из них полезны, а какие лучше оставить на полке магазина.

Пшеничный

Традиционный и самый знакомый нам вид хлеба, сделанный из пшеничной муки и воды с использованием дрожжей. Он отличается высоким содержанием крахмала, который может привести к нарушению обмена веществ и расстройству пищеварения. Пшеничный хлеб также известен как источник быстрых углеводов, способствующих набору веса особенно при неподвижном образе жизни. Несмотря на то, что сами пшеничные зерна богаты различными витаминами и минералами, в хлебе они полностью отсутствуют. Дело в том, что большая часть полезных веществ остается в отрубях и оболочке зерна, не входящих в состав пшеничной муки. После же выпекания в хлебе и вовсе не остается ни капли пользы – высокая температура способствует распаду витаминов.

Бездрожжевой

Доказано, что бездрожжевой хлеб легче усваивается организмом и способствует более активной работе кишечника. Он также не вредит микрофлоре и не может стать причиной дисбактериоза, в отличие от своих дрожжевых коллег. В целом, такой хлеб считается более полезным и правильным для употребления в пищу, чем, например, "белый".

Ржаной (черный)

Ржаной хлеб содержит меньше калорий (примерно на 60 ккал на 100 г), чем белый. В отличие от белого хлеба, черный содержит в себе ряд полезных аминокислот и клетчатку, которые крайне полезна для работы желудочно-кишечного тракта.

Цельнозерновой

Цельнозерновой хлеб изготавливается из измельченных, но не просеянных зерен, в том числе в готовый продукт попадает и оболочка зерна, в которой содержатся полезные для нашего организма вещества – витамины В и Е, а также клетчатка. Однако, несмотря на пользу, диетологи рекомендуют с осторожностью употреблять цельнозерновой хлеб. Он является сложным и грубым для переваривания продуктом и не показан людям со слабой пищеварительной системой, так как может привести к осложнению болезней.

С отрубями

Отруби – это шелуха, наружная оболочка зерна, которая традиционно не попадает в хлеб. Однако она крайне богата разнообразными витаминами и минералами. Несмотря на то, что благодаря отрубям такой хлеб становится довольно большим испытанием для кишечника (его не рекомендуют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта), он показан для профилактики и лечения атеросклероза, очистки организма от шлаков и снижения уровня сахара в крови.

Безглютеновый

Безглютеновый хлеб изготавливается из различных перемолотых семян и без использования муки в привычном для нас понимании. Злаки являются основным источником клейковины и поэтому исключены из рецептуры подобных безглютеновых продуктов. Основная польза такого хлеба, помимо отсутствия глютена, большое количество различных витаминов, минералов, сложных углеводов и аминокислот. К безглютеновому хлебу относят изделия, приготовленные на основе льняной, миндальной, ореховой, кукурузной и другой муки.

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Кукурузный

Кукурузный хлеб считается одним из самых полезных разновидностей хлеба. Благодаря тому, что кукурузная мука нуждается в меньшей обработке, такой хлеб богат витаминами - А, В1, В2, РР, С, каротин, и минералами - натрий, калий, кальций, магний, фосфор, железо. С другой стороны, как источник очень большого количества клетчатки, он плохо переваривается нашим организмом, поэтому его не рекомендуют употреблять при гастрите, язвенной болезни, а также проблемах с печенью.

Овсяный

Такой хлеб готовится из трех видов муки: овсяной, пшеничной, ржаной. Он содержит большое количество различных полезных веществ, в том числе витамины группы В, С, Е, Н и РР, а также калий, кальций, цинк, селен, медь, железо и фосфор. Благодаря особому способу приготовления и сочетанию различных видов муки, овсяный хлеб благоприятно воздействует на работу кишечника, а также выводит токсины из организма, замедляет усвоение углеводов и нормализует уровень глюкозы в крови.

Соевый

Соевый хлеб относят к диетическим продуктам – его калорийность 280 ккал на 100 г. Диетологи и врачи его ценят также за отсутствие холестерина. Мука, полученная в процессе переработки соевых бобов, богата белком, витаминами группы В, калием, железом и кальцием. Соевый хлеб полезен благодаря высокому содержанию полиненасыщенных жирных кислот, которые незаменимы для организма. Имеет довольно своеобразный вкус.

Как уверяют диетологи, утверждение о том, что от хлеба люди набирают лишний вес, является неоправданным. По их словам, прежде всего, вес растет от злоупотребления калориями в еде. При отсутствии противопоказаний по здоровью можно употреблять до 300 граммов хлеба в день.