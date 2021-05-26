Для детей и взрослых: как сделать мохито за 5 мин.

Мохито является летним хитом. Он освежает, утоляет жажду и поднимает настроение. Этот напиток легко сделать дома, если следовать инструкции. Вместо классического мохито, лучше сделать яблочное или огуречные. Его вкус приятно удивит.

Автор: foodandmood.com.ua Мохито освежает летом за считанные минуты

Безалкогольное мохито

Ингредиенты:

половинка лайма

2 ч. л. сахара

15 листьев мяты

200 мл газированной воды

Приготовление:

Лайм разрезать на 4 части. Одну отложить, остальные - разложить по стаканам.

Добавить сахар и мяту, аккуратно растереть, чтобы выжать сок. Добавить лед и залить газированной водой. Оставшуюся дольку лайма использовать для украшения.

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Огуречное мохито

Ингредиенты:

1 огурец

половинка лимона

3 ветки базилика

2 ветки мяты

1 ст. л. сахара

1 стакан газированной воды

Приготовление:

Огурец мелко натереть и выжать сок. Порезать мяту и базилик, растолочь в ступе, добавив немного сахара.

Лимон нарезать небольшими ломтиками и добавить к травам.

Добавить полученную массу в стакан с огуречным соком, влить минеральную воду. Перемешать и разлить коктейль по бокалам, добавив кубики льда.

Яблочное мохито

Ингредиенты:

2 лайма

пучок мяты

2 ст. л. сахара

100 мл яблочного сока

250 мл тоника

Приготовление:

Мяту порезать и перемешать с сахаром. С лаймов выжать сок, смешать с мятой и сахаром.

Полученную массу разложить по стаканам. В каждый добавить яблочный сок, лед и залить тоником.

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