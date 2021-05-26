Для детей и взрослых: как сделать мохито за 5 мин.

Мохито является летним хитом. Он освежает, утоляет жажду и поднимает настроение. Этот напиток легко сделать дома, если следовать инструкции. Вместо классического мохито, лучше сделать яблочное или огуречные. Его вкус приятно удивит.
Безалкогольное мохито
Ингредиенты:
половинка лайма
2 ч. л. сахара
15 листьев мяты
200 мл газированной воды
Приготовление:
Лайм разрезать на 4 части. Одну отложить, остальные - разложить по стаканам.
Добавить сахар и мяту, аккуратно растереть, чтобы выжать сок. Добавить лед и залить газированной водой. Оставшуюся дольку лайма использовать для украшения.
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Огуречное мохито
Ингредиенты:
1 огурец
половинка лимона
3 ветки базилика
2 ветки мяты
1 ст. л. сахара
1 стакан газированной воды
Приготовление:
Огурец мелко натереть и выжать сок. Порезать мяту и базилик, растолочь в ступе, добавив немного сахара.
Лимон нарезать небольшими ломтиками и добавить к травам.
Добавить полученную массу в стакан с огуречным соком, влить минеральную воду. Перемешать и разлить коктейль по бокалам, добавив кубики льда.
Яблочное мохито
Ингредиенты:
2 лайма
пучок мяты
2 ст. л. сахара
100 мл яблочного сока
250 мл тоника
Приготовление:
Мяту порезать и перемешать с сахаром. С лаймов выжать сок, смешать с мятой и сахаром.
Полученную массу разложить по стаканам. В каждый добавить яблочный сок, лед и залить тоником.
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