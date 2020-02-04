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Десерт создали случайно

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Десерт создали случайно
Нутеллу создали случайно Фото: grande-dolce.com.ua

5 января отмечается Всемирный день Нутеллой. Это шоколадно-ореховая паста родом из Италии. Каждые 2,5 секунды продается ее одна банка. Для сравнения, в мире ребенок рождается только каждые 8 ​​секунд.

Для производства пасты использует 25% добываемых в мире орехов.

В 1946 году владелец пекарни Пьетро Ферреро начал производить шоколадные батончики мягкой консистенции под названием "джандуйо", по имени одного из местных карнавальных персонажей.

Ввоз какао в Италию в первые послевоенные годы был ограничен. Это подтолкнуло Пьетро Ферреро использовать в дополнение к какао-масло обжаренные и перемолотые лесные орехи. Мягкие шоколадно-ореховые батончики пользовались большим спросом.

-То оставленное на ночь заказ растаяло от жары. Поэтому Пьетро Ферреро стал лихорадочно намазывать растаяли шоколадно-ореховые батончики тонкие ломти хлеба. Жалкая, на первый взгляд, попытка кондитера спасти положение обернулась победой.

1946 стал фактическим началом для компании "Ферреро", известной сегодня во всем мире. Дальнейшие эксперименты семьи Ферреро с шоколадно-ореховой пастой привели к тому, что в 1951 году она получила новое название Supercrema ( "Суперкрем"), а еще через 13 лет, в 1964 году Микеле Ферреро - сын Пьетро, ​​вывел на рынок новый продукт Нутелла.

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Кроме шоколадно-ореховой пасты компания Ферреро известна и другими своими продуктами, среди которых всемирно известный шоколад "Киндер" ( "Kinder") в его различных формах, освежающее драже "Тик-Так" ( "Tic Tac"), конфеты Рафаэлло ( "Raffaello ") и др.

31 января 1893 в Патентном бюро США зарегистрированная торговая марка "Coca-Cola".

Этот напиток создал 1886 доктор Джон Пембертон из Атланты, как лечебный напиток. После ранения на войне он был зависимость от обезболивающего. В поисках лекарства от этой зависимости Пембертон начал экспериментировать с препаратами на основе листьев коки. Создал популярный напиток как от депрессии, наркомании, алкоголизма.

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Дата
05
февраля

Десерт создали случайно

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