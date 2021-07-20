Дали подсказки для ленивых: ресторанные блюда за полчаса

На вкусный и яркий ужин можно тратить не более получаса. Он на вкус и вид не отличаться от ресторанного. Дело не в ускорении приготовления, а в правильных рецептах.
Именно такие и собраны в статье. Эти классические рецепты, которыми можно удивить родных.
Свинина отбивная с шалфеем
Ингредиенты:
Свиные отбивные 2 шт
Оливковое масло - 1 ст. л.
Лук 1 шт
Яблочный уксус - 2 ст. л.
Сливки 30% - 50 мл
Листья шалфея - пучок
Петрушка - 2 ч. л.
Приготовление:
Свинину посолить и поперчить. Ее обжарить с обеих сторон в течение 6-8 мин, выложить на тарелку.
На сковороде подрумянить мелко нарезанный лук и долить уксус. Подождать, пока почти вся жидкость испарится.
Сюда положить мясо, налить полстакана воды и сливки. Добавить порезанные шалфей и петрушку, тушить на медленном огне 7 мин.
Мясо выложить на тарелку и полить соусом.
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Соус бешамель
Ингредиенты:
Сливочное масло - 50 г
Мука - 50 г
Молоко - 200 мл
Мускатный орех - по вкусу
Приготовление:
Растопить масло, обжарить на медленном огне до однородной консистенции.
Добавить молоко, соль, мускатный орех. Оставить соус на медленном огне под крышкой и готовить 10 мин.
Этим соусом полить запеканку или горячие бутерброды. Для этого помазать тост соусом, положить ветчину, сыра и накрыть таким же тостом с соусом. Запекать в духовке при температуре 200 градусов 10 мин.
Яйца по-бенедиктински под голландским соусом
Ингредиенты:
Яйцо - 2 шт.
Яичный желток - 2 шт.
Сливочное масло - 100 г
Бекон - 6 ломтиков
Лимонный сок - 1 ч. л.
Сливки 10% - 50 г
Приготовление:
На пару смешать растопленное масло, желтки, лимонный сок. Налить сливки и немного пармезана. Размешать соус, накрыть крышкой и поставить в теплое место.
Бекон поджарить до хруста и выложить на тарелку.
Сварить яйца-пашот. Для этого вскипятить воду в кастрюле. Добавить несколько капель уксуса, сделать ложкой воронку, влить туда яйцо, осторожно помогая ему ложками сформировать в мешок. Варить 2 мин.
На тарелку положить поджаренный тост, бекон. Яйцо-пашот этаж тоста и полить соусом.
Есть ресторанные блюда с характером. Например, в Одессе. Это украинская жемчужина, расположенная на берегу Черного моря. Несмотря на это местная кухня славится не только морскими дарами. На ней оставили отпечатки традиции украинского, еврейского, болгарского, греческого, армянского, молдавского и грузинского народа. Люди делились тайнами различных блюд из Украинской протяжении многих лет. Дополняли привычные блюда заморскими продуктами, которые привозили из других стран. Так и зародились самобытные аутентичные одесские блюда, которые туристы обожают до сих пор.
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