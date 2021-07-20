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суббота, 24 июля 2021 02:28

Дали подсказки для ленивых: ресторанные блюда за полчаса

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На вкусный и яркий ужин можно тратить не более получаса. Он на вкус и вид не отличаться от ресторанного. Дело не в ускорении приготовления, а в правильных рецептах.

Именно такие и собраны в статье. Эти классические рецепты, которыми можно удивить родных.

Свинина отбивная с шалфеем

Автор: passion.ru
  Свинина отбивная с шалфеем
Свинина отбивная с шалфеем

Ингредиенты:

Свиные отбивные 2 шт

Оливковое масло - 1 ст. л.

Лук 1 шт

Яблочный уксус - 2 ст. л.

Сливки 30% - 50 мл

Листья шалфея - пучок

Петрушка - 2 ч. л.

Приготовление:

Свинину посолить и поперчить. Ее обжарить с обеих сторон в течение 6-8 мин, выложить на тарелку.

На сковороде подрумянить мелко нарезанный лук и долить уксус. Подождать, пока почти вся жидкость испарится.

Сюда положить мясо, налить полстакана воды и сливки. Добавить порезанные шалфей и петрушку, тушить на медленном огне 7 мин.

Мясо выложить на тарелку и полить соусом.

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Соус бешамель

Автор: great-cook.ru
  Соус бешамель
Соус бешамель

Ингредиенты:

Сливочное масло - 50 г

Мука - 50 г

Молоко - 200 мл

Мускатный орех - по вкусу

Приготовление:

Растопить масло, обжарить на медленном огне до однородной консистенции.

Добавить молоко, соль, мускатный орех. Оставить соус на медленном огне под крышкой и готовить 10 мин.

Этим соусом полить запеканку или горячие бутерброды. Для этого помазать тост соусом, положить ветчину, сыра и накрыть таким же тостом с соусом. Запекать в духовке при температуре 200 градусов 10 мин.

Яйца по-бенедиктински под голландским соусом

Автор: supichka.com
  Яйца под голландским соусом
Яйца под голландским соусом

Ингредиенты:

Яйцо - 2 шт.

Яичный желток - 2 шт.

Сливочное масло - 100 г

Бекон - 6 ломтиков

Лимонный сок - 1 ч. л.

Сливки 10% - 50 г

Приготовление:

На пару смешать растопленное масло, желтки, лимонный сок. Налить сливки и немного пармезана. Размешать соус, накрыть крышкой и поставить в теплое место.

Бекон поджарить до хруста и выложить на тарелку.

Сварить яйца-пашот. Для этого вскипятить воду в кастрюле. Добавить несколько капель уксуса, сделать ложкой воронку, влить туда яйцо, осторожно помогая ему ложками сформировать в мешок. Варить 2 мин.

На тарелку положить поджаренный тост, бекон. Яйцо-пашот этаж тоста и полить соусом.

Есть ресторанные блюда с характером. Например, в Одессе. Это украинская жемчужина, расположенная на берегу Черного моря. Несмотря на это местная кухня славится не только морскими дарами. На ней оставили отпечатки традиции украинского, еврейского, болгарского, греческого, армянского, молдавского и грузинского народа. Люди делились тайнами различных блюд из Украинской протяжении многих лет. Дополняли привычные блюда заморскими продуктами, которые привозили из других стран. Так и зародились самобытные аутентичные одесские блюда, которые туристы обожают до сих пор.

goodhouse.ru
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