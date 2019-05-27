Что такое шаурма, о которой говорил Зеленский

Запах шаурмы возле метро стал традиционным ароматом столицы. Об этом заявил Владимир Зеленский в приветственном посте ко Дню Киева.
Это блюдо является любимым перекусом многих. Чтобы быть спокойным в ее качестве, лучше приготовить ее самому. В этой статье собраны 3 вида этого блюда.
Шаурма арабская
ингредиенты:
800 г телятины, филе цыпленка или индейки
лаваш
1 свежий огурец
1 помидор
Ингредиенты для маринада:
200 г уксуса 5%
1 ч. Л. корицы
1 ч. Л. паприки
1 ч. Л. тертого мускатного ореха
4 зубчика толченого чеснока
Ингредиенты для соуса:
1 стакан сметаны
2 ст. л. нарезанного зеленого лука
2 зубчика чеснока
щепотка карри
1 маринованный огурец
Приготовление:
Мясо нарезать на стейки и оставить на ночь в маринаде. Обжарить их до полуготовности на сильном огне в масле до появления золотистой корочки. Стейки охладить, нарезать на полоски.
Положить мясо в огнеупорную посуду, накрыть фольгой. Запекать мясо 20 мин. в духовке, разогретой до 180 градусов. Затем фольгу снять и подержать в духовке еще минут 10-15.
Для соус сметану перемешать с толченым чесноком, зеленым луком и порезанным огурцом, заправить специями и дать настояться около получаса.
Лаваш разрезать пополам, внутрь положить ломтики свежего помидора и огурца, на них выложить кусочки мяса и все полить сметанным соусом.
Шаурма по-европейски
Ингредиенты:
куриное филе
3 луковицы
3 шт. болгарского перца
3 помидора
2-3 маринованные огурцы
армянский лаваш (тонкий)
специи (черный перец, базилик, хмели-сунели) - по вкусу
Приготовление:
Куриное филе порезать мелкими кубиками и обжарить на сливочном масле. Лук и перец нарезать мелко и обжарить отдельно. Затем овощи добавить к мясу и продолжить тушить до готовности. Заправить специями и солью по вкусу.
На письмо армянского лаваша заключить посередине нарезанные кружочками помидоры, сверху - нарезанные маринованные огурцы. Затем выложить мясо с овощами, все немного смазать майонезом и завернуть в рулет, загнув края.
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Шаурма вегетарианская
Ингредиенты:
1 луковица
1 морковь
100 г капусты белокочанной
100 г спаржевой фасоли
кетчуп, майонез - по вкусу
лаваш армянский
Приготовление:
Лук нарезать полукольцами и обжарить. Морковь натереть на крупной терке и тоже обжарить. Капусту нашинковать тонко, добавить яблочный уксус, соль, сахар и специи.
Спаржевую фасоль порезать на кусочки и обжарить. Укроп порезать мелко. Все ингредиенты смешать.
На лаваш выложить порцию овощной смеси, заправить кетчупом и майонезом, завернуть лаваш и подавать.
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