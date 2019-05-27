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понедельник, 27 мая 2019 16:07

Что такое шаурма, о которой говорил Зеленский

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Запах шаурмы возле метро стал традиционным ароматом столицы. Об этом заявил Владимир Зеленский в приветственном посте ко Дню Киева.

Это блюдо является любимым перекусом многих. Чтобы быть спокойным в ее качестве, лучше приготовить ее самому. В этой статье собраны 3 вида этого блюда.

Автор: tripadvisor.ru
 

Шаурма арабская

ингредиенты:

800 г телятины, филе цыпленка или индейки

лаваш

1 свежий огурец

1 помидор

Ингредиенты для маринада:

200 г уксуса 5%

1 ч. Л. корицы

1 ч. Л. паприки

1 ч. Л. тертого мускатного ореха

4 зубчика толченого чеснока

Ингредиенты для соуса:

1 стакан сметаны

2 ст. л. нарезанного зеленого лука

2 зубчика чеснока

щепотка карри

1 маринованный огурец

Приготовление:

Мясо нарезать на стейки и оставить на ночь в маринаде. Обжарить их до полуготовности на сильном огне в масле до появления золотистой корочки. Стейки охладить, нарезать на полоски.

Положить мясо в огнеупорную посуду, накрыть фольгой. Запекать мясо 20 мин. в духовке, разогретой до 180 градусов. Затем фольгу снять и подержать в духовке еще минут 10-15.

Для соус сметану перемешать с толченым чесноком, зеленым луком и порезанным огурцом, заправить специями и дать настояться около получаса.

Лаваш разрезать пополам, внутрь положить ломтики свежего помидора и огурца, на них выложить кусочки мяса и все полить сметанным соусом.

Шаурма по-европейски

Ингредиенты:

куриное филе

3 луковицы

3 шт. болгарского перца

3 помидора

2-3 маринованные огурцы

армянский лаваш (тонкий)

специи (черный перец, базилик, хмели-сунели) - по вкусу

Приготовление:

Куриное филе порезать мелкими кубиками и обжарить на сливочном масле. Лук и перец нарезать мелко и обжарить отдельно. Затем овощи добавить к мясу и продолжить тушить до готовности. Заправить специями и солью по вкусу.

На письмо армянского лаваша заключить посередине нарезанные кружочками помидоры, сверху - нарезанные маринованные огурцы. Затем выложить мясо с овощами, все немного смазать майонезом и завернуть в рулет, загнув края.

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Шаурма вегетарианская

Ингредиенты:

1 луковица

1 морковь

100 г капусты белокочанной

100 г спаржевой фасоли

кетчуп, майонез - по вкусу

лаваш армянский

Приготовление:

Лук нарезать полукольцами и обжарить. Морковь натереть на крупной терке и тоже обжарить. Капусту нашинковать тонко, добавить яблочный уксус, соль, сахар и специи.

Спаржевую фасоль порезать на кусочки и обжарить. Укроп порезать мелко. Все ингредиенты смешать.

На лаваш выложить порцию овощной смеси, заправить кетчупом и майонезом, завернуть лаваш и подавать.

depo.ua
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