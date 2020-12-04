Что приготовить на Новый год Быка: назвали запрещенные продукты

Символом следующего года является Белый Металлический Бык. Считается, что готовить новогодний стол надо согласно его предпочтениям. Для этого надо знать, какие продукты разрешено использовать.
Быку неприхотлив и не оценит изысканных блюд. То есть готовить что-то чрезвычайное не обязательно. Лучше не готовить говядину и телятину. Даже если отваренный в салате и ее немного.
Если вы планируете сделать мясную тарелку, то там тоже не должно быть говядины
Даже не думайте о каких-либо блюда из желатином в составе. Или это холодец, или это желе на десерт. Мы же помним, что при изготовлении желатина используют рога парнокопытных. Быку это не понравится точно
По цветовой гамме - запрещен красный. Цвета, которые принесут удачу в 2021-м - это серебристый, кремовый, бежевый
Чем задобрить быка?
Конечно же, зеленью и овощами. Их на новогоднем столе должно быть много
Далее - это всевозможные злаки. Утка, фаршированная гречкой или рисом, а также курица, фаршированная нутом
Не забудьте о салатах, где присутствует с кукурузой и грибами - Бык их обожает.
Сырная тарелка тоже будет очень кстати
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Символ Нового года любит сладкое. Это могут быть и кексы, и вся выпечка.
Рецепты известного повара Евгения Клопотенка очень простые, но с оригинальным вкусом. Именно таков пирог с томатами в прованском стиле. Он настолько легкий в приготовлении, что понравится начинающим.
Основной ингредиент - кисловатые томаты. Лук добавляет сладкий привкус, а сухие травы - аромат Прованса.
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