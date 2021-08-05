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пятница, 13 августа 2021 12:30

Что едят поляки: топ блюд, которые выделяют страну среди других

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Польская кухня разнообразная, сытная и аппетитная. Самой популярной из закусок является смалец, приготовленный из сала, лука и майорана. Кроме этого местные с радостью едят тартар и сельдь в сметане. Несмотря на это преобладают мясные блюда, приготовленные различными способами, например, маринованные в меду свиные ребрышки, жаркое по-охотничьи или голонка в пиве.

В традиционной польской кухне немало экзотических для иностранцев частей. В жаркие дни на пике популярности холодные супы из клубники, черешни, яблок и груш. Осенью угощают жидкими блюдами из огурцов и грибов. В сельских областях до сих пор существуют традиционные блюда из круп, которые миксуют с жареной свининой или птицей.

Страна славится и десертами: пирогами, блинами, лазанкой, оладьями. Кроме этого, готовят различные кисели, фруктовые салаты, желе, муссы и мороженое.

Фляки

Автор: povar.ru
  Фляки по-польски готовятся из говяжьего желудка, нарезанного очень тонкими полосками.
Фляки по-польски готовятся из говяжьего желудка, нарезанного очень тонкими полосками.

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Ингредиенты:

говяжий желудок - 650 г,

супная говядина без кости - 250 г,

вода - 1.5 л,

мука - 1 ст.л.,

масло сливочное - 10 г,

лук репчатый - 1 шт.,

морковь - 1 шт.,

петрушка корень - 1 шт.,

соль - 2 ч.л.,

лавровый лист - 1 шт.,

перец черный - 8 шт.,

паприка - 1 ч.л.,

имбирь сухой - щепотка,

мускат тертый - щепотка,

майоран - щепотка.

Приготовление

Промыть и очистить желудок, нарезать тонкими полосками. Измельчить очищенный лук и морковь. Соединить мясо с овощами, добавить лаврушку и черный перец. Влить столько воды, чтобы суп не был жидким. Варить до готовности говядины, примерно 2 ч. Обжарить на сковороде муку. Добавить столовую ложку бульона и смешать до однородности, чтобы не образовалось комочков. Измельчить кубиком мясо и закинут обратно в суп. В конце заправить обжаренной мукой и специями.

Бигос

Автор: gastronom.ru
  Бигос - одно из самых известных и популярных блюд польской кухни.
Бигос - одно из самых известных и популярных блюд польской кухни.

Ингредиенты:

капуста свежая - 800 г,

капуста квашеная - 500 г,

свиные ребра - 500-800 г,

грудинка свиная копченая - 300 г,

лук репчатый - 200 г,

чернослив без косточек - 150-200 г,

томатная паста - 1 ст. л.,

вино красное сухое или полусухое - 200 г,

лавровый лист - 1 шт.,

соль, перец черный молотый - по вкусу,

сахар - 2 ч. л.

Приготовление

Свиные ребра нарезать порционными кусками. Обжарить до румяности. Лук измельчить кубиком, копченую грудинку - небольшими кусочками. Когда свиные ребра немного подрумянятся, добавить лук и грудинку, перемешать. Чернослив нарезать кусками. Влить томатную пасту и смешать. Свежую капусту нашинковать, добавить к мясу. Примерно через 5 мин. совместить с квашеной капустой. Добавить лавровый лист и черный молотый перец. Залить блюдо вином. Все утрамбовать, накрыть крышкой и тушить на умеренном огне час. Если жидкость слишком выкипит, влить немного воды. В течение приготовления несколько раз перемешать. Посолить и добавить сахар по вкусу. Снова накрыть крышкой и томить блюдо 30 мин. Чем дольше тушится, тем вкуснее будет.

Фаворки

Автор: smachno.ua
  Фаворки - печенье, обжаренное на масле.
Фаворки - печенье, обжаренное на масле.

Ингредиенты:

мука - 350 г,

желтки - 3 шт.,

яйцо - 1 шт.,

мука - 350 г,

сода - 0,5 ч. л.,

сметана - 100 г,

соль - щепотка,

масло - ч. л.,

ром или водка - 5 ст. л.,

сахарная пудра - по вкусу.

Приготовление

Замесить тесто. В каком порядке смешивать ингредиенты - не имеет значения. Месить долго, пока не получится гладкое. Отделить часть, а остальное прикрыть полотенцем, чтобы не засохло. Тонко раскатать кусок теста, нарезать полосками 3 см шириной и 10 см в длину. В каждой части сделать в центре 2-3 см надрез и один край заготовки протянуть через него, как бы выворачивая. Жарить в разогретом масле. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.

Кулинарные традиции греков формировалась более 3,5 тыс. лет. Их кухня имеет много общего с французской, балканской и итальянской. Считается типичной средиземноморской. Важное место в рационе греков занимают рыба и морепродукты. Такие сорта, как морской окунь, скумбрия, дорада чаще запекают на углях, причем подают к столу в сопровождении "ладолемоно", оливкового масла с лимоном.

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