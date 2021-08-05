Что едят поляки: топ блюд, которые выделяют страну среди других

Польская кухня разнообразная, сытная и аппетитная. Самой популярной из закусок является смалец, приготовленный из сала, лука и майорана. Кроме этого местные с радостью едят тартар и сельдь в сметане. Несмотря на это преобладают мясные блюда, приготовленные различными способами, например, маринованные в меду свиные ребрышки, жаркое по-охотничьи или голонка в пиве.
В традиционной польской кухне немало экзотических для иностранцев частей. В жаркие дни на пике популярности холодные супы из клубники, черешни, яблок и груш. Осенью угощают жидкими блюдами из огурцов и грибов. В сельских областях до сих пор существуют традиционные блюда из круп, которые миксуют с жареной свининой или птицей.
Страна славится и десертами: пирогами, блинами, лазанкой, оладьями. Кроме этого, готовят различные кисели, фруктовые салаты, желе, муссы и мороженое.
Фляки
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Ингредиенты:
говяжий желудок - 650 г,
супная говядина без кости - 250 г,
вода - 1.5 л,
мука - 1 ст.л.,
масло сливочное - 10 г,
лук репчатый - 1 шт.,
морковь - 1 шт.,
петрушка корень - 1 шт.,
соль - 2 ч.л.,
лавровый лист - 1 шт.,
перец черный - 8 шт.,
паприка - 1 ч.л.,
имбирь сухой - щепотка,
мускат тертый - щепотка,
майоран - щепотка.
Приготовление
Промыть и очистить желудок, нарезать тонкими полосками. Измельчить очищенный лук и морковь. Соединить мясо с овощами, добавить лаврушку и черный перец. Влить столько воды, чтобы суп не был жидким. Варить до готовности говядины, примерно 2 ч. Обжарить на сковороде муку. Добавить столовую ложку бульона и смешать до однородности, чтобы не образовалось комочков. Измельчить кубиком мясо и закинут обратно в суп. В конце заправить обжаренной мукой и специями.
Бигос
Ингредиенты:
капуста свежая - 800 г,
капуста квашеная - 500 г,
свиные ребра - 500-800 г,
грудинка свиная копченая - 300 г,
лук репчатый - 200 г,
чернослив без косточек - 150-200 г,
томатная паста - 1 ст. л.,
вино красное сухое или полусухое - 200 г,
лавровый лист - 1 шт.,
соль, перец черный молотый - по вкусу,
сахар - 2 ч. л.
Приготовление
Свиные ребра нарезать порционными кусками. Обжарить до румяности. Лук измельчить кубиком, копченую грудинку - небольшими кусочками. Когда свиные ребра немного подрумянятся, добавить лук и грудинку, перемешать. Чернослив нарезать кусками. Влить томатную пасту и смешать. Свежую капусту нашинковать, добавить к мясу. Примерно через 5 мин. совместить с квашеной капустой. Добавить лавровый лист и черный молотый перец. Залить блюдо вином. Все утрамбовать, накрыть крышкой и тушить на умеренном огне час. Если жидкость слишком выкипит, влить немного воды. В течение приготовления несколько раз перемешать. Посолить и добавить сахар по вкусу. Снова накрыть крышкой и томить блюдо 30 мин. Чем дольше тушится, тем вкуснее будет.
Фаворки
Ингредиенты:
мука - 350 г,
желтки - 3 шт.,
яйцо - 1 шт.,
мука - 350 г,
сода - 0,5 ч. л.,
сметана - 100 г,
соль - щепотка,
масло - ч. л.,
ром или водка - 5 ст. л.,
сахарная пудра - по вкусу.
Приготовление
Замесить тесто. В каком порядке смешивать ингредиенты - не имеет значения. Месить долго, пока не получится гладкое. Отделить часть, а остальное прикрыть полотенцем, чтобы не засохло. Тонко раскатать кусок теста, нарезать полосками 3 см шириной и 10 см в длину. В каждой части сделать в центре 2-3 см надрез и один край заготовки протянуть через него, как бы выворачивая. Жарить в разогретом масле. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.
Кулинарные традиции греков формировалась более 3,5 тыс. лет. Их кухня имеет много общего с французской, балканской и итальянской. Считается типичной средиземноморской. Важное место в рационе греков занимают рыба и морепродукты. Такие сорта, как морской окунь, скумбрия, дорада чаще запекают на углях, причем подают к столу в сопровождении "ладолемоно", оливкового масла с лимоном.
Комментарии