Бургеры в Mcdonald's будут готовить по-новому: оригинальный рецепт

Опросив посетителей со всего мира, сеть быстрого питания Mcdonald's объявила, что меняет процесс приготовления бургеров.
Об этом сообщает издание Forbes.
Булки станут мягче и темнее, ведь компания начнет печь их по трем разным рецептам. Там больше не будет усилителей вкуса, только натуральные ингредиенты для улучшения текстуры и обжаривания.
Новые правила ввели во всех заведениях сети с декабря.
Обновленный рецепт гамбургеров Mcdonald's:
- размер булочки будет соотноситься с мясной котлетой;
- котлеты начнут жарить небольшими партиями на гриле, а лук будут добавлять сразу во время обжарки;
- сыр Чеддер по новой технологии будут класть при определенной температуре, чтобы тот " идеально расплавился на горячей котлете";
- в "Биг Маках" увеличат количество соуса.
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Сеть ресторанов быстрого питания KFC на своем официальном сайте сообщила, что на период пандемии коронавируса отказалась от своего слогана "Пальчики оближешь", поскольку в нынешней ситуации он неуместен.
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