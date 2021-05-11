Будто с McDonald's: кулинар раскрыла секрет булочек для пикника

Булочки для бургеров не хрустят при откусывании.Фото: edimdoma.ru

Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова готовит булочки для бургеров. Они подойдут для домашних посиделок и пикника. Выпечка получается пышной и вкусной. Советует для нежной текстуры подержать тесто над паром 30 секунд.

Об этом написала в Инстаграм.

"Я долго искала рецепт булки, чтобы как в McDonald's. С мягкой булочкой, которая сжимается, как спонж. Не выдает никакого хруста при нажатии. Раскрываю вам все секреты в рецепте", - рассказывала Татьяна Литвинова.

Ингредиенты:

500 граммов муки

1 яйцо

250 мл воды

3 ст. л. сахара

7 г. дрожжей

40 г сливочного масла

20 г. кунжута

1 ч. л. соли

Приготовление:

Для опары просеять муку, чтобы не было комков. В миску с теплой водой, добавить дрожжи, сахар, 3 ст. л. муки. Перемешать, закрыть пищевой пленкой, оставить для набухания.

Отдельно в миске взбить яйцо до пышной пены. В готовую опару добавить яйцо, муку, соль, растопленное сливочное масло, перемешать венчиком. Замесить тесто, накрыть полотенцем, оставить на 1 час.

Разделить тесто на восемь частей. Сформировать булочки, погрузить в таз с водой, обвалять в кунжуте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выбрать мясо для шашлыка

Решетку застелить пергаментом. Выложить булочки. Оставить для поднятия теста на 40 мин. Булочки должны увеличиться в два раза.

Разогреть духовку до температуры 170°C, запекать 20 мин. Выложить на тарелку и накрыть полотенцем, оставить для охлаждения.

Гамбургеры подходят для приготовления на пикнике. Там также делают шашлык. Чтобы такой отдых на природе не повредил здоровью, диетологи советуют тщательно выбирать мясо, уделять внимание процессу приготовления и не забывать об объеме порции. За один раз не стоит съедать больше 200-300 г шашлыка, рассказала диетолог Анна Ивашкевич.