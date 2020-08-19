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среда, 19 августа 2020 13:24

Ярко и по-богатому: как красиво подать сладости на стол
10

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Сладкий стол: как эффектно подать печенье и конфеты
Фото: idei-dekoru.com
Сладкий стол: как эффектно подать печенье и конфеты
Сладкий стол: как эффектно подать печенье и конфеты
Сладкий стол: как эффектно подать печенье и конфеты
Сладкий стол: как эффектно подать печенье и конфеты

Часто подача закусок и десертов на стол вызывает много вопросов. Как и с чем их подать.

Если с тортами и десертами все понятно, то с конфетами, печеньем и вафлями все сложнее.

Их хорошо сочетать с фруктами. Как именно - показано в галерее.

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Сейчас в тренде съедобные букеты. Их составляют из фруктов и ягод. Они выглядят ярче шоколадные из конфет и вкуснее, чем цветочные.

Фруктовый букет - компромисс между красивым и полезным.

idei-dekoru.com
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