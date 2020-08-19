Ярко и по-богатому: как красиво подать сладости на стол

Фото: idei-dekoru.com

Часто подача закусок и десертов на стол вызывает много вопросов. Как и с чем их подать.

Если с тортами и десертами все понятно, то с конфетами, печеньем и вафлями все сложнее.

Их хорошо сочетать с фруктами. Как именно - показано в галерее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пережить жару: назвали рецепты вкусного мороженого на палочке

Сейчас в тренде съедобные букеты. Их составляют из фруктов и ягод. Они выглядят ярче шоколадные из конфет и вкуснее, чем цветочные. Фруктовый букет - компромисс между красивым и полезным.