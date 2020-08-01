Ярко и неординарно: как подать нарезку летних фруктов

Фото: idei-dekoru.com

Фруктовая нарезка уместна на любом столе. Если бананы, апельсины и киви уже все привыкли красиво излагать. То с летними фруктами и ягодами сложнее. Это касается и способа нарезки арбуза и дынь.

Креативный подход вызовет восторг и похвалы.

Фрукты можно нарезать квадратами, звездами или другими фигурами. Подавать с зубочистками.

Излагать сердцем, кругом, квадратом или волнами. Эти и другие оригинальные идеи фруктовой нарезки собраны в галерее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Летние десерты: 13 аппетитных идей подачи в стаканах

Сладкая и ароматная дыня является одним из атрибутов, за которые мы любим лето. Но часто не умеем ее выбирать. Специалисты советуют обращать внимание на 3 главные составляющие, далее в статье.