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суббота, 01 августа 2020 13:40

Ярко и неординарно: как подать нарезку летних фруктов
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Фото: idei-dekoru.com

Фруктовая нарезка уместна на любом столе. Если бананы, апельсины и киви уже все привыкли красиво излагать. То с летними фруктами и ягодами сложнее. Это касается и способа нарезки арбуза и дынь.

Креативный подход вызовет восторг и похвалы.

Фрукты можно нарезать квадратами, звездами или другими фигурами. Подавать с зубочистками.

Излагать сердцем, кругом, квадратом или волнами. Эти и другие оригинальные идеи фруктовой нарезки собраны в галерее.

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Сладкая и ароматная дыня является одним из атрибутов, за которые мы любим лето. Но часто не умеем ее выбирать.

Специалисты советуют обращать внимание на 3 главные составляющие, далее в статье.

idei-dekoru.com
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