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среда, 02 декабря 2020 02:28

Яркие и оригинальные: показали десерты, которые выпекает любитель
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Внешний вид блюда, иногда важнее вкуса, особенно, если оно предназначается ребенку.
Фото: Csaba Horvath
Внешний вид блюда, иногда важнее вкуса, особенно, если оно предназначается ребенку.
Внешний вид блюда, иногда важнее вкуса, особенно, если оно предназначается ребенку.
Внешний вид блюда, иногда важнее вкуса, особенно, если оно предназначается ребенку.
Внешний вид блюда, иногда важнее вкуса, особенно, если оно предназначается ребенку.

Всем нравятся не только вкусные, но и эстетически привлекательные сладости. Декорирование различных десертов в наше время переросло в что-то невероятное - своеобразное искусство. Чего только не придумывают, чтобы удивить клиента.

Об этом пишет Boredpanda.

Поражают своим мастерством не только выдающиеся кондитеры, но и обычные женщины, которые начали украшать торты и печенье для праздников, но со временем это настолько увлекло, что переросло в хобби. Впечатляющие сладкие работы представлены в нашей фотогалерее.

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Практичность карантинных будней удивила непредсказуемым трендом. В 2020-м избушки из пряников стали олдскульными. Им на смену пришли несладкие домики и горные безумные с салями.

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