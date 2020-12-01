Яркие и оригинальные: показали десерты, которые выпекает любитель

Всем нравятся не только вкусные, но и эстетически привлекательные сладости. Декорирование различных десертов в наше время переросло в что-то невероятное - своеобразное искусство. Чего только не придумывают, чтобы удивить клиента.
Об этом пишет Boredpanda.
Поражают своим мастерством не только выдающиеся кондитеры, но и обычные женщины, которые начали украшать торты и печенье для праздников, но со временем это настолько увлекло, что переросло в хобби. Впечатляющие сладкие работы представлены в нашей фотогалерее.
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Практичность карантинных будней удивила непредсказуемым трендом. В 2020-м избушки из пряников стали олдскульными. Им на смену пришли несладкие домики и горные безумные с салями.
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