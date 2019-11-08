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суббота, 09 ноября 2019 23:47

Аппетитные совы и ежики: 15 идей осеннего декора кексов
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Осенний декор: презентовали 15 впечатляющих идей кексов
Фото: idei-dekoru.com
Осенний декор: презентовали 15 впечатляющих идей кексов
Осенний декор: презентовали 15 впечатляющих идей кексов
Осенний декор: презентовали 15 впечатляющих идей кексов
Осенний декор: презентовали 15 впечатляющих идей кексов

Оригинально украшенные кексы даже приходятся на вкус по-другому.

Особенно уютный вид эти сладости имеют осенью. Тогда хочется их покрыть красно-оранжевой помадкой. Или прикрыть сахарным листьями.

Не менее креативно выглядят кексы с мини-тыквой или морковкой.

Для детворы их красиво сделать в форме совы или ежей.

Эти забавные вкусности приятно удивит гостей.

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В фотогалерее собраны примеры быстрого украшения кексов из материалов, найденных в супермаркете. Такие сладости подойдут на детский праздник, или в обычные выходные.

Бутерброды - универсальное блюдо, которое годится для праздника и будней.

Главное - удачно подобрать букет вкусов бутербродов.

На втором месте является подача, не менее важна, чем вкус. Как блюдо не аппетитно выглядит, ее не хочется есть.

idei-dekoru.com
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