Аппетитные совы и ежики: 15 идей осеннего декора кексов

Оригинально украшенные кексы даже приходятся на вкус по-другому.
Особенно уютный вид эти сладости имеют осенью. Тогда хочется их покрыть красно-оранжевой помадкой. Или прикрыть сахарным листьями.
Не менее креативно выглядят кексы с мини-тыквой или морковкой.
Для детворы их красиво сделать в форме совы или ежей.
Эти забавные вкусности приятно удивит гостей.
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В фотогалерее собраны примеры быстрого украшения кексов из материалов, найденных в супермаркете. Такие сладости подойдут на детский праздник, или в обычные выходные.
Бутерброды - универсальное блюдо, которое годится для праздника и будней.
Главное - удачно подобрать букет вкусов бутербродов.
На втором месте является подача, не менее важна, чем вкус. Как блюдо не аппетитно выглядит, ее не хочется есть.
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