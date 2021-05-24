Аппетитные клубничные десерты: как быстро сделать впечатляющий тарт

Клубничный тарт с заварным кремом - беспроигрышный вариант на любой праздник. Этот десерт мгновенно исчезает со стола. Он аппетитный и нежный.
Особое искушение дарит ароматная яркая клубника.
Ингредиенты:
200 г муки
120 г сливочного масла
1 ч. л. сахара
2 ст. л воды
3 яичных желтка
250 мл молока
50 г сливочного масла
2 ст. л. муки
50 г белого шоколада
2 ст. ложки сахара,
10 г ванильного сахара
400 г клубники
Приготовление:
Смешать просеянную муку, соль и сахар. Добавить нарезанное кубиками сливочное масло и измельчить блендером в крошку. Налить холодную воду и быстро замесить тесто, чтобы не получилось жестким.
Завернуть его в пленку и оставить в холодильнике на 40 мин.
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Взбить желтки с сахаром добела. Добавить муку и снова взбить.
Вскипятить молоко и тонкой струйкой влить в яичную смесь, не прекращая взбивать. Поставить на средний огонь крем и варить, постоянно помешивая до загустения.
Добавить сливочное масло, ванильный сахар, измельченный белый шоколад и перемешать крем до однородности.
Охладить заварной крем до комнатной температуры. Накрой пищевой пленкой и поставить в холодильник.
Охлажденное тесто раскатать в пласт толщиной 4-5 мм. Выложить тесто в форму и сформировать бортики.
Положить на тесто бумагу или фольгу. Сверху насыпать фасоль, горох или рис. Поставить в разогретую до 180 ° С духовку на 10 мин. Снять с коржа груз, наколоть дно вилкой и снова поставить в духовку на 10 мин.
Затем достать корж и охладить. Наполнить заварным кремом и украсить порезанной клубникой. Поставить тарт в холодильник на 2 часа. перед подачей.
Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом необычного торта, который под силу даже кулинарам начинающим. Его готовят из печенья OREO и мороженого.
Его легкий рецепт - далее в статье.
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