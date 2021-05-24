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понедельник, 24 мая 2021 15:03

Аппетитные клубничные десерты: как быстро сделать впечатляющий тарт
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Десерты из клубники: как эффектно украсить выпечку
Фото: idei-dekoru.com
Десерты из клубники: как эффектно украсить выпечку
Десерты из клубники: как эффектно украсить выпечку
Десерты из клубники: как эффектно украсить выпечку
Десерты из клубники: как эффектно украсить выпечку

Клубничный тарт с заварным кремом - беспроигрышный вариант на любой праздник. Этот десерт мгновенно исчезает со стола. Он аппетитный и нежный.

Особое искушение дарит ароматная яркая клубника.

Ингредиенты:

200 г муки

120 г сливочного масла

1 ч. л. сахара

2 ст. л воды

3 яичных желтка

250 мл молока

50 г сливочного масла

2 ст. л. муки

50 г белого шоколада

2 ст. ложки сахара,

10 г ванильного сахара

400 г клубники

Приготовление:

Смешать просеянную муку, соль и сахар. Добавить нарезанное кубиками сливочное масло и измельчить блендером в крошку. Налить холодную воду и быстро замесить тесто, чтобы не получилось жестким.

Завернуть его в пленку и оставить в холодильнике на 40 мин.

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Взбить желтки с сахаром добела. Добавить муку и снова взбить.

Вскипятить молоко и тонкой струйкой влить в яичную смесь, не прекращая взбивать. Поставить на средний огонь крем и варить, постоянно помешивая до загустения.

Добавить сливочное масло, ванильный сахар, измельченный белый шоколад и перемешать крем до однородности.

Охладить заварной крем до комнатной температуры. Накрой пищевой пленкой и поставить в холодильник.

Охлажденное тесто раскатать в пласт толщиной 4-5 мм. Выложить тесто в форму и сформировать бортики.

Положить на тесто бумагу или фольгу. Сверху насыпать фасоль, горох или рис. Поставить в разогретую до 180 ° С духовку на 10 мин. Снять с коржа груз, наколоть дно вилкой и снова поставить в духовку на 10 мин.

Затем достать корж и охладить. Наполнить заварным кремом и украсить порезанной клубникой. Поставить тарт в холодильник на 2 часа. перед подачей.

Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом необычного торта, который под силу даже кулинарам начинающим. Его готовят из печенья OREO и мороженого.

Его легкий рецепт - далее в статье.

lady.tochka.net
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