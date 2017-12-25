3 изысканные новогодние блюда, которые легки в приготовлении

Блюда для новогоднего стола стоит продумывать заранее. Чтобы они не били ни по карману, и ни по здоровью, нужно воспользоваться советами опытных кулинаров. Одним из таких является Евгений Клопотенко. Он поделился своими авторскими рецептами горячих блюд для новогоднего стола, которые легки в приготовлении.

Мясной рулет с ягодами в духовке

"Готовя мясной рулет можно экспериментировать - использовать различные ягоды, например, айву, малину или смородину. В несезон можно использовать замороженные ягоды и сухие цветы бархатцев", - Евгений Клопотенко.

Автор: 24tv.ua

Ингредиенты:

600 г говяжьего ошейка;

несколько веточек розмарина;

3 зубчика чеснока;

несколько соцветий бархатцев;

150 г ягод кизила;

1 ст. л. оливкового масла;

соль, перец (по вкусу).

Приготовление:

Ошеек зачищаем от пленок, разрезаем таким образом, чтобы он имел плоскую форму, и отбиваем.

Веточки розмарина нанизываем на мясо, равномерно распределяем по куску мяса чеснок, пропущенный через давилку, солим и перчим.

Добавляем сверху кизил, раздавленный руками, и лепестки бархатцев, обращаем мясо в рулет и скрепляем кулинарной нитью или зубочистками.

Поливаем рулет сверху оливковым маслом и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 20-25 минут. Важно не пересушить мясо, внутри рулет должен оставаться сочным и розовым.

Такой мясной рулет идеально подавать с вишневым соусом или острым соусом чили. А на гарнир приготовьте картофельное пюре или запеченные овощи.

Свиная вырезка с томатной сальсой и гарниром из пюре и хрена

"С помощью этого рецепта вы, находясь дома, сможете попробовать оборудование блюдо. Уже не нужно никуда ходить. Устройте ресторан у себя на кухне, приготовив нежную свинину с коньячно-медовой корочкой, томатную сальсу и слегка островатые пюре с хреном", - Евгений Клопотенко .

Автор: 24tv.ua

Ингредиенты:

свиная вырезка;

мед;

лимонный сок;

оливковое масло;

соль, перец (по вкусу).

Ингредиенты для пюре:

картофель;

сливки;

сливочное масло;

белый хрен (в баночке) по вкусу;

соль, перец (по вкусу).

Приготовление:

Свиную вырезку обмазываем смесью оливкового масла, лимонного сока, соли и перца.

Запекаем при 180 ° С почти до готовности.

Получаем мясо с духвкы.

В сковороде подогреваем масло, обжариваем свинину, добавляем коньяк, мед и глазируем мясо до темно-коричневой корочки.

Рецепт пюре с хреном:

Отвариваем картофель до готовности. Добавляем сливочное масло, подогретые сливки и белый хрен, солим, перчим. Немного подогреваем пюре.

Рецепт томатной сальсы:

Томаты нарезаем кубиками.

Мелко нарезаем листья базилика и чеснок. Смешиваем томаты с базиликом, чесноком и оливковым масло. Солим.

На тарелку выкладываем пюре, сверху нарезанную свинину. Сальсу можете выложить на мясо или подавать отдельно.

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Индейка с сухофруктами и клюквенным соусом

"Хочу поделиться с вами отличным классическим рецептом приготовления индейки - божественного и нежного мяса с сухофруктами и клюквенным соусом", - Евгений Клопотенко.

Автор: 24tv.ua

Ингредиенты:

1 индюшачья грудка с кожицей;

корица (по вкусу);

курага (по вкусу):

сушеный инжир (по вкусу);

белое вино (по вкусу);

оливковое масло (по вкусу);

барбарис (по вкусу)

соль, перец (по вкусу).

Ингредиенты для клюквенного соуса:

замороженная клюква;

сахар;

мед.

Приготовление:

Мелко нарезаем курагу и сушеный инжир (сухофруктов должно быть столько, чтобы они смогли обильно покрыть индейку).

Смешиваем сухофрукты с корицей, солью, белым вином, черным перцем, барбарисом и оливковым маслом.

Натираем нашей смесью мясо. Мясо должно быть густо покрытое сухофруктами и пряностями.

Индейку заворачиваем в фольгу и запекаем при 180 ° С до готовности. Когда мясо будет наполовину готово, снимите фольгу, чтобы появилась корочка.

Для соуса клюкву заливаем горячей водой, чтобы она разморозилась. Когда ягоды разморозятся, перетираем их через сито.

Ставим перетёртую клюкву на огонь. Как только нагреется, добавляем сахар и мед. Выпаривайте смесь на медленном огне, пока соус не загустеет. Подавайте индейку вместе с клюквенным соусом