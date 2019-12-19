В очікуванні Снігуроньки, яка торкнеться вустами щоки

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1314
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 621
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1512
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 972
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1287
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1944
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2925
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 576
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2610
Как брекзит повлияет на Украину
Как брекзит повлияет на Украину
Просмотров: 288
Интервью
1/5
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 972
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1287
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 612
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1242
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2880
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
22 декабря 2019
Просмотров: 0
В очікуванні Снігуроньки, яка торкнеться вустами щоки
На поверхні моїх спогадів про Новий рік лежить пелюстка ніжного поцілунку. Світло-рожева, майже біла. Такими були того грудневого дня Анині губи. ...
воскресенье, 22 декабря 2019 17:00
Сергей Чирков
Сергей Чирков
Писатель

В очікуванні Снігуроньки, яка торкнеться вустами щоки

  Комментировать

На поверхні моїх спогадів про Новий рік лежить пелюстка ніжного поцілунку. Світло-рожева, майже біла. Такими були того грудневого дня Анині губи. Десятиліття спливли – а вона лежить, наче від учора. Святом. Новорічним дивом. Найпершим доторком дівочих губ.

Власне, цілунок призначався не мені – Дідові Морозу, якого мав грати найвищий у нашому четвертому класі хлопець. Але Вовка Камишан, довідавшись про "сороміцьку сцену", від ролі відмовився. Мені також сорочка до спини прилипла, коли вчитався, та Ксенія Кирилівна зупинила протест раніше, ніж я відкрив рота. "Ти зірвеш мені спектакль!" – сказала класна керівниця.

Про що була п'єса, не пам'ятаю. Вбравшись у кожух, шапку й бороду, я закляк на сцені сільського клубу. Слова з мене таки виходили, інакше учителька потім не похвалила б. Але хто говорив мною – не відаю. Справжній я напружено чекав миті, коли Аня Мирошниченко зіпнеться на пальчики – вона була найнижчою дівчинкою в класі – і торкнеться вустами моєї щоки.

Ялинок у пору мого дитинства по хатах не ставили. Та й навіщо? Вистачало тієї, що у клубі. Її встановлювали перед сценою на два-три дні, дітвору потішити. А потім прибирали. Ще ж мав бути дорослий концерт, та й кінофільми треба крутити. Прикрашали тим, що встигали вирізали і склеїли школярі на грудневих уроках праці.

Дорослі концерти були наполовину експромтами. Хто хотів, приходив на репетиції, але здебільшого готувалися вдома. Потім сідали серед глядачів і чекали. Після третього-п'ятого номера хтось неодмінно вигукував: "Миколо, а тепер – ти!" Або: "Зинаїдо Андріївно, твоя черга!" Загал підхоплював запрошення – і гаражний водій та вчителька початкових класів піднімалися на сцену. Він – співати пісні з репертуару Івана Козловського, вона – представляти монолог із Шевченкового "Назара Стодолі". Аплодували своїм щиро й гаряче.

Клуб, побудований власником конезаводу наприкінці ХІХ століття, був для села усім. Кінотеатром. Концертним залом. Танцювальним майданчиком. Місцем репетицій для духового оркестру. Спортивним комплексом: тут можна було пограти в шахи, шашки чи доміно, позайматися з пудовими і двопудовими гирями. Була і штанга. Поряд із клубом – футбольне поле і волейбольний майданчик. Біля нього закохані призначали побачення – на Темній алеї, на місточку через струмок або під високими тополями. До клубу йшли здибатися з друзями.

Клуб жив, поки жило і працювало село. Кілька десятиліть руйнації сільського виробництва перетворили його на пустку. Не врятував і перехід у нове приміщення. В останній приїзд я нікого біля клубу не зустрів. Торкнувся замка, позазирав у вікна.

Із розвитком самоврядування і послабленням централізації у селі з'явилися господарі. І клуб ожив. Громада взялася облаштовувати своє життя. Їй поки що нема на кого зіпертися. Ні конезаводу нема у його колишній могуті, ні нової економічної сили, яка обіцяла постати. Але є бажання відновити рідну Новолимарівку. І – велика надія.

Надія моїх земляків слабша за безумні плани новоявлених державників донищити все, що живить людське в людях. Позакривати малокомплектні школи і неприбуткові фельдшерські пункти, доруйнувати клуби й бібліотеки. І як останній гвіздок у труну, висмикнути з-під українського села землю, аби і стояти не було на чому. Нема на селі сили, здатної протистояти безвідповідальним планам. Але напередодні Нового року хочеться вірити в казку.

І я вірю: манкурти згинуть разом із варварськими ідеями, "як роса на сонці", а моє село стоятиме. В ньому ходитимуть на роботу і до школи, а ввечері – до клубу. І знову всім селом святкуватимуть Новий рік. І щоразу якийсь хлопчина стоятиме на сцені у тремтливому очікуванні Снігуроньки, яка зіпнеться на пальчики і торкнеться вустами його щоки. А дочекавшись – понесе світлий дарунок крізь життя

Автор: Сергій ЧИРКОВ, публіцист
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В очікуванні Снігуроньки, яка торкнеться вустами щоки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

"Ее крики доводили до крайней точки" - маніяк вбив 53 жінки

Для государственных финансов создали новую структуру

Немец облучил руку жены

"Мы вступили в эпоху Мерседес"

На Рождественской ярмарке во Львове прогремели взрывы

Самое читаемое
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
30
 Просмотров: 184148
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
 1 Просмотров: 7704
Доллар побил очередной рекорд
Доллар побил очередной рекорд Просмотров: 5247
Сексуальные позы, пижама и прическа Бриджит Бардо: чем хвастались украинские звезды на этой неделе
Сексуальные позы, пижама и прическа Бриджит Бардо: чем хвастались украинские звезды на этой неделе
8
 Просмотров: 4860
Где похоронены герои российско-украинской войны: карта
Где похоронены герои российско-украинской войны: карта Просмотров: 3996
Сергей Чирков
Вовчик хоче Нобеля 1 Просмотров: 648
Не вигавкається Просмотров: 567
І воздасться – й авторам, і статистам Просмотров: 306
Пересидіти під крилом Гітлера Просмотров: 513
Між двома соснами 1 Просмотров: 765
Больше всего комментируют
5
ГБР пришло с обысками в офис партии Порошенко
2
Украина приобретет американские вертолеты "Apache"
2
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
1
"Общество раскололось после выборов, его надо сшивать" - Пекарь
1
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
Голосов: 1283
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua