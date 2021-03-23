В каких случаях компьютерные игры полезны для ребенка

Оптимальное время для игр - 2-4 часа в неделю. Фото: pixabay

Статистика свидетельствует, что в 90% семей дети играют в компьютерные игры.

Родители должны понимать, что несет такое развлечение - пользу или вред, пишет Child develop.

Психологи провели исследование, в котором приняли участие более 3 тыс. детей в возрасте от 8 до 11 лет, чтобы установить, как на них влияют компьютерные игры. Во время эксперимента родители отвечали на вопросы, как часто и долго их дети играют в компьютерные игры. Тогда детям было 8 - 9 лет. За 2 года после этого учителя отвечали на вопросы об эмоциональном развитии детей и их успеваемости в школе. На этом этапе детям было 10 - 11 лет. В результате выяснили, что большинство детей, а это 52%, в начале исследования играли в компьютерные игры не более 4 ч. в неделю. Но к концу первого года исследования 24% всех детей играли более 7 ч. в неделю.

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Оптимальное время для игр - 2-4 ч. в неделю. Тогда это имеет положительное влияние на успеваемость детей, если дома у ребенка есть все условия для обучения, а родители устанавливают для него четкие правила. Если ребенок проводит за играми более 7 ч. в неделю, это негативно влияет на его социальное и эмоциональное развитие.

Учителя в этом исследовании заметили, что когда родители утверждали, что их дети тратят на компьютерные игры 2 - 4 ч. в неделю, то у их детей были способности к изучению математики и высокий уровень грамотности. Но они наблюдали у детей, что уделяют компьютерным играм более 1 ч. в день, низкую концентрацию внимания, слабую способность сосредотачиваться на поставленных задачах и сложное эмоциональное развитие.

Можно сделать вывод, что если ребенок тратит на компьютерные игры умеренное количество времени, это не мешает его успешности и эмоциональному развитию.

Стратегические игры и игры-конструкторы развивают у ребенка навыки сотрудничества с другими людьми, творческие способности и навыки решения задач. В компьютерных играх с участием нескольких игроков важно социальное взаимодействие. Поэтому родителям необходимо привлекать внимание ребенка к этой составляющей игр и говорить с ней о том, как взаимодействие с людьми может происходить в повседневной жизни. Когда ребенок играет в компьютерные игры вместе с другими детьми или родителями, он вынужден согласовывать с ними свои действия. Таким образом, ребенок развивает языковые и социальные навыки.

Богатый словарный запас у ребенка учит его быть коммуникабельным и не стесняться знакомиться с близкими. Также такие дети вырастают любознательными и родители являются для них авторитетом, который знает ответы на все вопросы. Именно поэтому, важно делать все, чтобы вещания у ребенка стремительно развивалось. Одним из важных методов является общение с малышом с первых дней. Это можно начинать еще с периода беременности и продолжать после рождения.