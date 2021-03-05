Посоветовали, как тренировать речи ребенка с рождения

Надо активно развивать речь 2-летнего ребенка. Фото: pixabay

Богатый словарный запас у ребенка учит его быть коммуникабельным и не стесняться знакомиться с близкими.

Также такие дети вырастают любознательными и родители являются для них авторитетом, который знает ответы на все вопросы, пишет 4mamas.

Именно поэтому, важно делать все, чтобы вещания у ребенка стремительно развивалось. Одним из важных методов является общение с малышом с первых дней. Его можно начинать еще с периода беременности и продолжать после рождения.

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Специалисты советуют начинать общение с утра: поздороваться к ребенку, взять на руки, пройтись по квартире, рассказывать обо всем, что попадается на глаза, называть ети предметы, их цвета. Ребенок привыкнет к родительскому голосу, а 6-месячним уже четко сможет показывать пальчиком на определенный предмет.

Надо активно развивать речь 2-летнего ребенка. В таком возрасте он может запомнить имя и фамилию, имя родителей и родственников, названия цветов, растений, животных, транспорта и многое другое. Она уже может усвоить согласования времен и родов, употреблять слова в правильной форме. Ошибки в речи надо исправлять.

Можно придумывать разные упражнения. Например, гуляя в парке, обратите внимание ребенка на какой-то предмет, спросите, какого он цвета. Рассматривая картинки, опишите каждую из них до мелочей. Важно при этом не забыть попросить малыша сделать то же самое.

Дети, не смотря на свою уникальность, взрослеют почти одинаково. Поэтому у родителей часто существуют самообманы в отношении детей.Одним из ожиданий, которие не стоит питать является то, что дети будут соблюдать совети взрослых. Когда они вырастают, то становятся свободными и самостоятельными людьми. К советам прислушиваться могут, но как поступать, решат сами.