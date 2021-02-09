Чего не стоит ожидать от ребенка

 
Ексклюзивы
1/5
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
1 Просмотров: 810
Хвижа та сніжниця - как на украинском метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как на украинском метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 207
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 783
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 567
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
2 Просмотров: 2520
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 9954
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1638
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 585
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 243
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 2277
Фото
Все фото
7
5
4
14
4
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения &quot;Хабад&quot; в Одессе
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
Праздничные фотографии звезд и их детей растрогали пользователей сети
Праздничные фотографии звезд и их детей растрогали пользователей сети
&quot;Хорошо расти в семье&quot;: известные украинцы вспоминают детство
"Хорошо расти в семье": известные украинцы вспоминают детство
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Отдых на Марсе: Джамала растрогала сеть фотографиями детей
Отдых на Марсе: Джамала растрогала сеть фотографиями детей
Видео
Все видео
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
Интервью
1/5
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 468
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 378
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 252
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
1 Просмотров: 765
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 306
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
Просмотров: 351
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
вторник, 09 февраля 2021 23:46

Чего не стоит ожидать от ребенка

  Комментировать
Чего не стоит ожидать от ребенка
Дети не всегда будут благодарны родителям. Фото: pixabay.

Дети, не смотря на свою уникальность, взрослеют почти одинаково.

Поэтому у родителей часто существуют самообманы в отношении детей, пишет 4mamas.

Одним из ожиданий, которие не стоит питать является то, что дети будут соблюдать совети взрослых. Когда они вырастают, то становятся свободными и самостоятельными людьми. К советам прислушиваться могут, но как поступать, решат сами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как успокоить плач ребенка - лайф-хак от молодой мамы

Также не следует думать, что дети будут идти по пути, который выбрали для них родители. Их выбор нужно уважать, так как имеют собственные мечты и планы на жизнь.

Дети не всегда будут за все благодарны родителям. В детстве таких ощущений может и не быть. Осознание благодарности приходит тогда, когда дети вырастают и сами становятся родителями.

Еще не стоит ожидать, что ребенок будет умным среди сверстников.

Одним из самих ошибочних ожиданий родителей является то, что ребенок будет всегда рядом. Все дети когда-то вырастают и покидают отчий дом. Это так же естественно, как и сам процесс взросления и желание человека устраивать свою самостоятельную жизнь, которая будет отдельно от родителей.

Продукты для питания, которые мы выбрали в детстве влияют на всю жизнь. Если ребенок часто ест нездоровую пищу, то это может вызвать серьезные проблемы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чего не стоит ожидать от ребенка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
10
 Просмотров: 237332
Финалистка &quot;Супер модели&quot; снялась в откровенных позах
Финалистка "Супер модели" снялась в откровенных позах
8
 Просмотров: 48395
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
5
 Просмотров: 32655
Самая сексуальная журналистка страны продает интимные фото
Самая сексуальная журналистка страны продает интимные фото
13
 Просмотров: 32625
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
5
 Просмотров: 27954
Дети
Как успокоить плач ребенка - лайф-хак от молодой мамы
Как успокоить плач ребенка - лайф-хак от молодой мамы Просмотров: 414
Пищевые детские привычки остаются на всю жизнь - ученые
Пищевые детские привычки остаются на всю жизнь - ученые Просмотров: 333
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
 Просмотров: 306
Как выбрать лучшего репетитора для школьника
Как выбрать лучшего репетитора для школьника
 Просмотров: 270
В Сенцова родилась дочь: первое фото
В Сенцова родилась дочь: первое фото Просмотров: 621
Больше всего комментируют
4
Путин злоупотребляет властью, но "жить стало лучше" - опрос
4
Против Порошенко закрыли уголовное дело
2
В СБУ отреагировали на видеообращение Нескоромного
2
Украина готова к резкому увеличению больных коронавирусом
1
Медики раскрыли невероятные свойства лимона
Голосов: 6
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть