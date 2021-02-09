Чего не стоит ожидать от ребенка

Дети не всегда будут благодарны родителям. Фото: pixabay.

Дети, не смотря на свою уникальность, взрослеют почти одинаково.

Поэтому у родителей часто существуют самообманы в отношении детей, пишет 4mamas.

Одним из ожиданий, которие не стоит питать является то, что дети будут соблюдать совети взрослых. Когда они вырастают, то становятся свободными и самостоятельными людьми. К советам прислушиваться могут, но как поступать, решат сами.

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Также не следует думать, что дети будут идти по пути, который выбрали для них родители. Их выбор нужно уважать, так как имеют собственные мечты и планы на жизнь.

Дети не всегда будут за все благодарны родителям. В детстве таких ощущений может и не быть. Осознание благодарности приходит тогда, когда дети вырастают и сами становятся родителями.

Еще не стоит ожидать, что ребенок будет умным среди сверстников.

Одним из самих ошибочних ожиданий родителей является то, что ребенок будет всегда рядом. Все дети когда-то вырастают и покидают отчий дом. Это так же естественно, как и сам процесс взросления и желание человека устраивать свою самостоятельную жизнь, которая будет отдельно от родителей.

Продукты для питания, которые мы выбрали в детстве влияют на всю жизнь. Если ребенок часто ест нездоровую пищу, то это может вызвать серьезные проблемы.