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вторник, 08 мая 2018 13:46

Ребенок, которого хотели отключить, пришел в себя

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Очнулся мальчик, которого родители уже не надеялись спасти, и подписали разрешение на пожертвование органов. Происшествие случилось в американском штате Алабама.

Трентон Маккинли году в марте получил семь переломов черепа и травму головного мозга. Прицеп, в котором ехал мальчик, перевернулся и упал на него, сообщает BBC.

Автор: JENNIFER REINDL/FACEBOOK
  Трентон Маккинли пришел в себя за день до отключения от аппарата искусственного поддержания жизни
Трентон Маккинли пришел в себя за день до отключения от аппарата искусственного поддержания жизни

Мать парня Дженнифер Рейндл рассказала, что после аварии ему провели несколько операций по краниотомии (вскрытие черепной коробки - Gazeta.ua), он страдает почечной недостаточностью и имел остановку сердца. Как-то Трентон в течение 15 минут пролежал на операционном столе без признаков жизни. После того врачи сказали, что "он никогда не будет снова нормальным".

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Родителей заверили, что ребенок не придет в себя. Мать согласилась подписать документы о пожертвовании органов, когда узнала, что это может спасти пять других детей.

"Мы сказали "да", что означало, что они продолжат держать Трентона живым, чтобы очистить его органы для трансплантации. На следующий день ему назначили последний тест на мозге, чтобы назвать время смерти, но его жизненные силы вернулись и врачи отменили тест", - рассказала женщина.

Автор: JENNIFER REINDL/FACEBOOK
  Трентон Маккинли пришел в себя за день до отключения от аппарата искусственного поддержания жизни
Трентон Маккинли пришел в себя за день до отключения от аппарата искусственного поддержания жизни

Сейчас Трентон проходит процесс медленного восстановления. Он чувствует боль, судороги, ему нужна операция по восстановлению черепа.

По словам парня, когда он был без сознания, то думал, что находится на небесах.

"Я шел по открытому полю, - говорит он. - Нет другого объяснения, кроме Бога".

В Киеве ищут семью девочки, у которой умерла мама. Ребенок уже 4-й месяц живет в больничной палате.

BBC
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