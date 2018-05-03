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четверг, 03 мая 2018 14:27

4 месяца живет в больничной палате - разыскивают родственников девочки, у которой умерла мама

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В Киеве ищут семью девочки, у которой умерла мама. Ребенок уже 4-й месяц живет в больничной палате.

Об этом рассказала киевлянка Елена Афонина на своей странице в Facebook.

"По словам медперсонала, Лерочка уже более 4 месяцев находится в детской больнице №2 (Киев), 2 этаж, 8 палата", - написала она.

Автор: Facebook
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"Если ничего не изменится, ее ждет детдом. Знакомая, которая вместе со своим ребенком провела несколько дней в этой больнице, обеспечила Лерочку вещами, игрушками, едой", - отметила Афонина.

Женщина разместила фото девочки и попросила распространить его в соцсетях.

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"У девочки умерла мама. Ее никто не ищет. Возможно, отец или кто-то из близких родственников узнает, и захочет забрать ребенка", - написала Афонина.

В селе Червоная Слобода Черкасского района женщина оставила в больнице новорожденного сына. Завернула в одеяло и положила на стуле, рядом — записку.

Автор: Gazeta.ua
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