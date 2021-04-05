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понедельник, 05 апреля 2021 14:53

Ребенку не надо отказывать в желании помочь

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Ребенку не надо отказывать в желании помочь
Частой ошибкой родителей является то, что они отказывают детям, которые хотят помочь. Фото: pixabay

Если родители в детстве будут позволять детям помогать другим, то эта привычка сохранится и во взрослом возрасте.

Психолог Гарриет Рейнольд исследовала, как дети от 1,5 до 2,5 должны взаимодействовать с родителями, которые занимались домашними делами, пишет 4mamas.

Во время эксперимента родители делали все медленно, помогая ребенку им помогать, но не просили этого. 80 детей добровольно захотели помогать. Это была их инициатива, родители должны только поощрять и не мешать.

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В то же время вознаграждение за работу, например посмотреть мультик, уменьшает дальнейшую помощь. Лишь 53% детей, получавших вознаграждение, и в дальнейшем помогают взрослым, по сравнению с 89% детей, которых поощряли. Причиной этого является внутренняя, а не внешняя мотивация помогать. Дети помогают, потому что хотят быть полезными, не получая за это ничего взамен. Вознаграждение убивает внутреннюю мотивацию.

Частой ошибкой родителей является то, что они отказывают детям, которые хотят помочь. Еще они часто раздражаются, когда малыш делает что-то "не так". Это сигнал ему о том, что он не способен на помощь.

Поэтому надо изменить поведение, а именно: осознать, что повседневные домашние дела - не только обязанность взрослых. Родители должны частично отказаться от контроля, что и как делать дома. Также надо понять, что попытки ребенка помочь, являются истинными. Не стоит требовать что-то у ребенка и не стимулировать подарками. Следует понять, что помощь способствует развитию ребенка. Он таким образом приобретает ценные навыки и чувство самоуважения, поскольку ее полномочия в семье расширяются. Надо также поддерживать инициативу ребенка.

Иногда родители вместо того, чтобы помочь ребенку справиться с его задачами, делают все сами. Эта ошибка влечет угрозу для самостоятельности и ответственности ребенка в будущем.

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