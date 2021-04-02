Назвали родительскую ошибку, которая вредит ребенку

Детей нельзя баловать и выполнять за них задачи. Фото: pixabay

Иногда родители вместо того, чтобы помочь ребенку справиться с его задачами, делают все сами.

Эта ошибка влечет угрозу для самостоятельности и ответственности ребенка в будущем, пишет 4mamas.

Такая ситуация популярная с выполнением домашнего задания. Затем они же получают обвинения за плохую оценку. Следует осознать, что такие действия имеют плохое влияние. Нужно ребенку помогать и направлять в правильное русло, а не делать все самим.

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Еще одна проблема - чрезмерное балование. Как следствие, потом придется выполнять все то, что захочет ребенок. Поэтому нужно учить его с самого рождения уважению к нуждам других и осознанию того, что родители также нуждаются в чем-то.

Нередко мама и папа обещают за выполненную просьбу вознаграждение - сладости или даже дорогие покупки. Тогда материальная польза становится основной для ребенка. Надо найти другие возможности поощрения.

Не стоит также решать за ребенка его конфликты. Это закаляет к взрослой жизни.

Паре, которая готовится стать родителями, надо поговорить о воспитании ребенка и определить общие направления. Начиная от общих принципов и до того, где будет спать ребенок. В то же время не стоит забывать, что это только теория и в реальности все может измениться.