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среда, 22 июля 2020 22:46

Посоветовали, как готовить старшего ребенка к появлению младшего

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Посоветовали, как готовить старшего ребенка к появлению младшего
Готовясь к появлению младшего ребенка, привлекайте старшую ко всем делам. Фото: pixabay

Для молодых мам вторая беременность является такой же трогательной и эмоциональной, как и первая.

Но есть новое испытание - подготовить ребенка к появлению брата или сестры. Сначала малышу надо сообщить эту новость, пишет Childdevelop.

Лучше это сделать родителям, а не чужим людям. Следует быть готовыми к тому, что ребенок может не обрадоваться новости о вашей беременности. И это нормально, ведь теперь он уже не будет тем единственным центром внимания для родителей. Для того, чтобы подготовить ребенка к беременности, как можно чаще говорите с ней о детях.

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Готовясь к появлению младшего ребенка, привлекайте старшого ко всем делам. Это даст ей ощущение нужности и значимости. К примеру, вы можете советоваться с ребенком по одежде, игрушках или имени для ребенка. Если у ваших друзей есть двое маленьких детей, ходите к ним в гости, чтобы ребенок увидел собственными глазами, как выглядит семья с двумя детьми. Если можно, возьмите малыша на обследование. Пусть ребенок услишит, как бьется сердце будущего малыша, увидит его на экране аппарата УЗИ. Так, она / он почувствует связь со своим будущим братом или сестрой. Уже после рождения ребенка старшая дочь или сын будут реагировать более естественно, но этот момент может вызвать у ребенка бурные эмоции, будьте готовы поддержать его / ее.

Ребенка надо привлекать к повседневным занятиям по уходу за новорожденным: позвольте ей помогать вам менять подгузники, играть и тому подобное. Если ребенок сам предлагает помощь - позволяйте.

Специалисты утверждают, что стоит ежедневно уделять время и внимание старшему ребенку. Если вы постоянно проводите время ухаживая за новорожденным малышом, то это может оскорблять старшего ребенка. Поэтому маме с папой следует ежедневно проводить время с ней, спрашивайте о повседневных делах, друзей и т.

Важно осознавать, что ребенку нужно время, чтобы привыкнуть к появлению младшего брата или сестры. Некоторые дети быстро вживаются в роль, а некоторым тяжело воспринять такие изменения. И только ваша любовь и забота помогут ребенку пройти этот непростой этап.

Психологи предупреждают, что даже самая маленькая ложь родителей детям может иметь последствия. Ученые обнаружили, что дети 5-7 лет, когдаузнали, что родители их обманывали, в будущем будут врать так же. Поэтому взрослым следует контролировать то, что говорят детям.

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