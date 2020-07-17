Какие фразы говорят родители, когда врут детям

Эксперты утверждают, что нельзя лгать даже маленьким детям, которые не всегда этого понимают. Фото: pixabay

Психологи предупреждают, что даже самая маленькая ложь родителей детям может иметь последствия.

Ученые обнаружили, что дети 5-7 лет, когдаузнали, что родители их обманывали, в будущем будут врать так же. Поэтому взрослым следует контролировать то, что говорят детям, пишет WoMo.

Эксперты утверждают, что нельзя лгать даже маленьким детям, которые не всегда этого понимают. Наоборот - основная задача родителей - создать здоровую коммуникацию с малышами. Есть примеры фраз, когда родители обманывают своих детей.

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Одна из таких фраз - "Больно не будет". Когда ребенок чего-то боится, то эти слова не помогут ему справиться с болью или дискомфортом. Эксперты советуют родителям окружить ребенка атмосферой безопасности и открытости, где бы она почувствовала, что может искренне говорить о своих чувствах. Можно использовать такие фразы: "Я знаю, что тебе страшно", "Ты выглядишь печальным", и это поможет ребенку открыться.

Взрослые часто говорят "Все будет хорошо", вместо того, чтобы поговорить. Но это не поможет ребенку чувствовать себя в безопасности. Вместо этой фразы можно сказать: "Я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить тебя", "Расскажи мне, что ты чувствуешь", "Я люблю тебя, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы справиться с этим вместе" и другие.

"Я бы никогда не сделал этого в твоем возрасте" - родителям лучше избегать таких фраз, даже если они правдивы. Эти слова создают ощущение сравнения ребенка с отцом, и детям больно, что их не воспринимают такими, какими они есть. Лучше честно и прямо сказать, что ребенок огорчил своим поступком.

"Все, я оставляю тебя здесь!" Услышав такие слова, ребенок может почувствовать страх и даже панику. Психологи советует родителям в этом случае дать ребенку возможность выбрать, что его будет ждать за плохое поведение: "Или ты выйдешь вместе с мамой из магазина сейчас же, или я вынесу тебе на руках".

Фразу "Ты лучший" взрослым не стоит постоянно говорить ребенку, поскольку это, наверное, часто не является правдой. Ученые говорят, что люди, которых много хвалили в детстве, глубоко переживают свои неудачи в будущем. По словам экспертов, лучше отмечать то, сколько усилий приложил ребенок и это будет для него большим стимулом.

Иногда дети, чтобы избежать наказания, могут скрывать правду от родителей. Психологи считают, что существует множество признаков, по которым можно определить, что ваш ребенок врет. Среди них: рассказывая что-то или отвечая на вопрос, ребенок подносит руки к лицу (обычно закрывает ладонями рот) переспрашивает или повторяет ваши слова; старается не смотреть в глаза родителям; покашливает или отворачивается во время рассказа; бессознательно прикасается к носу; потирает глаза, подбородок, виски или дергает мочку уха; чешет шею или оттягивает воротник; держит руки за спиной.