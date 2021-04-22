Почему родителям нельзя иметь любимцев среди детей

Если родители осознают разницу между преимуществом в любви кому-то из детей и индивидуальным отношением к каждому ребенку, то смогут легче справиться с этой проблемой. Фото: pixabay

Если родители показывают, что любят какого-то ребенка больше, то для других детей это болевое ощущение.

Когда любимиц родителей вырастает, то из-за этого могут быть проблемы в любовных отношениях, пишет "Наша мама".

Во взрослом возрасте такому ребенку будет казаться, что его никто не будет любить так, как родители. В то же время, если любить недостаточно, это вызовет травму и унижения. Любимцу не хватает уверенности в себе, он не способен самостоятельно решать проблему, становится эмоционально зависимым.

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Также между братьями или сестрами в такой семье возникает соперничество. Родители не уделяют достаточно внимания другому ребенку, не могут контролировать его эмоциональные реакции. Когда родители отдают предпочтение кому-то из детей, нужно принимать во внимание возраст, их старшинство, особенности характера и пол. Все это определяет поведение родителей в отношении детей.

Если родители осознают разницу между преимуществом в любви кому-то из детей и индивидуальным отношением к каждому ребенку, то смогут легче справиться с этой проблемой.

Иногда родители вместо того, чтобы помочь ребенку справиться с его задачами, делают все сами. Эта ошибка влечет угрозу для самостоятельности и ответственности ребенка в будущем. Такая ситуация популярная с выполнением домашнего задания. Затем они же получают обвинения за плохую оценку. Следует осознать, что такие действия имеют плохое влияние. Нужно ребенку помогать и направлять в правильное русло, а не делать все самим.