Откуда берется агрессия подростков на родительские замечания

Во время исследования поняли, что подросток преувеличивает негативную реакции мамы, или папы на то, как он себя ведет. Фото: pixabay

Исследователи Калифорнийского университета обнаружили, как подростки реагируют на гнев родителей.

Для эксперимента взяли 220 родителей и их детей-подростков, пишет Journal of Youth and Adolescence.

Во время исследования поняли, что подросток преувеличивает негативную реакции матери или отца на то, как он себя ведет. Это становится причиной к увеличению агрессии.

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Зато родители нередко воспринимают бурные эмоции подростка как негативные. Ребенок, по мнению которого его воспитывают жестоко, еще активнее будет огрызаться, нарушать правила или убегать из дома. В то же время, от каждого из родителей негатив ребенок будет воспринимать по-разному. С матерью, скорее всего, будет спорить, или закроется в себе. С отцом увеличит агрессию.

"Отношения отцов и подростков исследованы хуже, чем отношения подростков и матерей. Однако результаты нашего исследования показывают, что отношения "отец - тинейджер" имеют уникальное значение", - сообщила адъюнкт-профессор психологии Мисаки Натсуаки.

По ее словам, из-за гормонов, которые бушуют у подростков, им кажется, что их эмоции "больше, чем жизнь". Они считают, что никто, кроме сверстников, не может понять и помочь. Дети, которых родители не понимают, чаще самовыражаются через агрессию и хотят, чтобы их услышали.

Иногда с детьми обращаются жестоко и при этом используют большинство типов насилия: физического, эмоционального, сексуального и других. Это чрезвычайно вредит здоровью ребенка. Считают, что у детей, которые испытывают жестокое отношение, ухудшается состояние головного мозга. В них уменьшаются отделы, которые являются главными в регулировании эмоций, развития депрессии и тревожного расстройства. Это может продолжатся всю жизнь.