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среда, 07 апреля 2021 13:02

Жесткое воспитание меняет детский мозг

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Жесткое воспитание меняет детский мозг
Мозг ребенка меняется из-за жесткого воспитания. Фото: pixabay

Иногда с детьми обращаются жестоко и при этом используют большинство типов насилия: физического, эмоционального, сексуального и других.

Это чрезвычайно вредит здоровью ребенка, пишет Cambridge.

Считают, что у детей, которые испытывают жестокое отношение, ухудшается состояние головного мозга. В них уменьшаются отделы, которые являются главными в регулировании эмоций, развития депрессии и тревожного расстройства. Это может продолжатся всю жизнь.

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Также следует различать, какие именно методы жесткого воспитания детей можно считать жестким поведением. Большинство людей в развитых странах считает их нормальными. Это удары или крики в ответ на сложное поведение ребенка, легкие физические наказания в различных формах. Особыми признаками жесткого воспитания есть эмоции, то есть когда родители чувствуют злость во время наказаний.

Ранее точно не знали, как жестокость воспитания влияет на мозг ребенка. Согласно новым исследованиям, оно его меняет. К эксперименту привлекли 94 ребенка в возрасте от 2,5 до 9 лет, а ситуацию в семьях ученые наблюдали в течение нескольких лет. Каждый год они оценивали родительские практики воспитания и уровень тревожности у детей.

Исследователи проанализировали снимки головного мозга детей, получивших при магнитно-резонансной томографии. В результате толщина серого вещества в префронтальной зоне коры головного мозга и миндальное тело были тем меньше в объеме, чем чаще дети сталкивались с жестким воспитанием.

"Впервые практики жестокого воспитания, не соответствующие критериям жестокого обращения с детьми, были связаны с уменьшением объема определенных структур мозга - тех, что и при тяжелых издевательствах", - отметили ученые.

Иногда родители вместо того, чтобы помочь ребенку справиться с его задачами, делают все сами. Эта ошибка влечет угрозу для самостоятельности и ответственности ребенка в будущем. Такая ситуация популярная с выполнением домашнего задания. Затем они же получают обвинения за плохую оценку. Следует осознать, что такие действия имеют плохое влияние. Нужно ребенку помогать и направлять в правильное русло, а не делать все самим.

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