Описали упражнения, после которых ребенок научится управлять деньгами

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 1881
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 864
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3330
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2439
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 558
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4734
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 945
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1575
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1836
Фото
Все фото
5
4
14
4
3
Праздничные фотографии звезд и их детей растрогали пользователей сети
Праздничные фотографии звезд и их детей растрогали пользователей сети
&quot;Хорошо расти в семье&quot;: известные украинцы вспоминают детство
"Хорошо расти в семье": известные украинцы вспоминают детство
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Отдых на Марсе: Джамала растрогала сеть фотографиями детей
Отдых на Марсе: Джамала растрогала сеть фотографиями детей
Иван Иванцо впервые стал отцом в 67 лет
Иван Иванцо впервые стал отцом в 67 лет
Видео
Все видео
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 261
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 7596
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 288
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5481
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 558
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 765
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
суббота, 09 января 2021 23:46

Описали упражнения, после которых ребенок научится управлять деньгами

  Комментировать
Описали упражнения, после которых ребенок научится управлять деньгами
С детьми надо заниматься, чтобы научить денежной грамотности. Фото: pixabay

У ребенка возникают хорошие финансовые навыки, если родители учат его с детства обращению с деньгами.

Важно не только объяснять, но и отвечать на вопросы детей, пишет Child develop.

Чтобы научить ребенка финансовой грамотности стоит с ним заниматься так, чтобы это дало нужный результат. Для этого есть определенные упражнения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как говорить с детьми о дискриминации и расизме

Например, детям, которым 4 - 5 лет, можно объяснить, какой номинал имеют различные монеты и купюры. Они должни подержать в руках монеты и купюры, посмотреть на их размер, цвет и вес. Затем предложить собрать определенную сумму из мелких монет. Например, отчислить 1 гривну монетами.

Со временем надо попросить ребенка посчитать деньги, разложить их.

Можно устроить интересную игру в супермаркет, магазин, пиццерию и тому подобное. Это позволит попрактиковаться в продаже и покупке различных товаров.

Есть еще один вариант игры, когда ребенку дают определенную сумму денег. Тогда надо взять несколько вещей и установить для каждой из них свою цену. Ребенок должен "купить" вещь, отсчитав нужную сумму.

Необходимо объяснить ребенку разницу между потребностями и желаниями. Предложите составить список того, что ему нужно, и того, что он хочет. Детям младшего возраста можно предложить вырезать картинки из журналов. Это нужно для того, чтобы предоставить упражнению игровую форму. Затем покажите ребенку на примерах, чем необходимые вещи отличаются от желаемых. Поговорите с ребенком о том, какие вещи ему нужны для выживания (например, пища, вода, одежда и т.д.), а какие он хочет иметь (например, игрушки, компьютерные игры и т.д.).

Очень важно, чтобы родители правильно хвалили своего ребенка во время воспитания. К такому выводу пришли психологи университета города Акрон в США и Амстердамского университета, сообщает Forgue.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Описали упражнения, после которых ребенок научится управлять деньгами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной 2 Просмотров: 23979
Мужчина забил стулом 9-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Их мать в больнице
Мужчина забил стулом 9-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Их мать в больнице 1 Просмотров: 10899
Собака с уткой сделали невозможное: показали трогательные фото
Собака с уткой сделали невозможное: показали трогательные фото
9
 Просмотров: 10233
Футболистка начала продавать эротический контент после освобождения из команды
Футболистка начала продавать эротический контент после освобождения из команды
5
 Просмотров: 8361
Гороскоп на 8 января: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 января: почему этот день такой особый
 Просмотров: 7974
Дети
Дочь Суркиса показала своих детей
Дочь Суркиса показала своих детей Просмотров: 963
Детям нужно позволить поскучать - ученые
Детям нужно позволить поскучать - ученые Просмотров: 162
Праздничные фотографии звезд и их детей растрогали пользователей сети
Праздничные фотографии звезд и их детей растрогали пользователей сети
5
 Просмотров: 4284
Родила себе сестру: женщина стала суррогатной матерью для своей семьи
Родила себе сестру: женщина стала суррогатной матерью для своей семьи Просмотров: 2070
Британка с 2 матками родила тройню
Британка с 2 матками родила тройню Просмотров: 1062
Больше всего комментируют
2
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной
1
Актеры так реалистично целовались, что боялись сломать носы
1
МОЗ отметило, какие шансы попадания российской вакцины на украинский рынок
1
Мужчина забил стулом 9-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Их мать в больнице
1
В бикини посреди пустыни. 50-летняя Наоми Кэмпбелл вызвала ажиотаж
Голосов: 691
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть