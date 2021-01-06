Описали упражнения, после которых ребенок научится управлять деньгами

С детьми надо заниматься, чтобы научить денежной грамотности. Фото: pixabay

У ребенка возникают хорошие финансовые навыки, если родители учат его с детства обращению с деньгами.

Важно не только объяснять, но и отвечать на вопросы детей, пишет Child develop.

Чтобы научить ребенка финансовой грамотности стоит с ним заниматься так, чтобы это дало нужный результат. Для этого есть определенные упражнения.

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Например, детям, которым 4 - 5 лет, можно объяснить, какой номинал имеют различные монеты и купюры. Они должни подержать в руках монеты и купюры, посмотреть на их размер, цвет и вес. Затем предложить собрать определенную сумму из мелких монет. Например, отчислить 1 гривну монетами.

Со временем надо попросить ребенка посчитать деньги, разложить их.

Можно устроить интересную игру в супермаркет, магазин, пиццерию и тому подобное. Это позволит попрактиковаться в продаже и покупке различных товаров.

Есть еще один вариант игры, когда ребенку дают определенную сумму денег. Тогда надо взять несколько вещей и установить для каждой из них свою цену. Ребенок должен "купить" вещь, отсчитав нужную сумму.

Необходимо объяснить ребенку разницу между потребностями и желаниями. Предложите составить список того, что ему нужно, и того, что он хочет. Детям младшего возраста можно предложить вырезать картинки из журналов. Это нужно для того, чтобы предоставить упражнению игровую форму. Затем покажите ребенку на примерах, чем необходимые вещи отличаются от желаемых. Поговорите с ребенком о том, какие вещи ему нужны для выживания (например, пища, вода, одежда и т.д.), а какие он хочет иметь (например, игрушки, компьютерные игры и т.д.).

Очень важно, чтобы родители правильно хвалили своего ребенка во время воспитания. К такому выводу пришли психологи университета города Акрон в США и Амстердамского университета, сообщает Forgue.