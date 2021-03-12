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пятница, 12 марта 2021 23:46

Назвали признаки демократического воспитания

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Назвали признаки демократического воспитания
Если родители понимают эмоции ребенка, а также хорошо умеют контролировать собственные, таким образом малыш также учится самоконтроля. Фото: pixabay

Лучший стиль воспитания ребенка - демократический.

Всего их существует 3: авторитарный, демократический и индифферентный, пишет Child develop.

Центральным в воспитании ребенка является именно демократический с умными требованиями и отзывчивостью родителей. Они могут иметь высокие ожидания от своих детей, но при этом предоставляют им ресурсы и поддержку, необходимые для успеха в жизни. Такие родители прислушиваются к детям, демонстрируют им свои любовь и поддержку, не забывая об определенных ограничениях и правилах. Дети, воспитанные в демократическом стиле, обычно имеют развитые навыки саморегуляции, уверены в себе и способны строить счастливые отношения во взрослом возрасте.

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Родители, воспитывающие ребенка в демократическом стиле, как правило, помогают ему поставить цели и устанавливают ограничения по возрасту, способностей и интересов ребенка. Они поощряют ребенка, хвалят его, отмечая достижения. Заботятся о положительных взаимоотношениях с ребенком, регулярно выделяя время на игры и совместные занятия, общение и обсуждение текущих событий. Устанавливают для ребенка правила, способствующие его развитию, формируют дисциплину, воспитывают уважение к себе и к тем, кто вокруг. Если ребенок нарушает определенные правила, родители устанавливают ему справедливое наказание за поступок.

В таком стиле воспитания родители не только учат ребенка определенного поведения, но и становятся образцом для него. Ребенок усваивает правильные модели поведения и начинает их соблюдать. Четкие и справедливые правила, установленные родителями, помогают понять ожидания.

Если родители понимают эмоции ребенка, а также хорошо умеют контролировать собственные, таким образом малыш также учится самоконтролю. Демократические мама или папа позволяют ребенку принимать самостоятельные решения. Благодаря этому ребенок понимает, что может сам выполнять свои обязанности, а также развивает самооценку и уверенность.

Дети растут и начинают ставить "неудобные вопросы", на которые родители не всегда знают, как реагировать. Одним из таких вопросов может быть, почему родители часто ссорятся, если это правда и ребенок это видит. Он может подсознательно чувствовать вину и думать, что это происходят из-за него. Тогда ребенка надо успокоить. Например, можно сказать, что иногда люди ссорятся, потому что не согласны друг с другом, но впоследствии все мирятся.

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