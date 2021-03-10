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среда, 10 марта 2021 23:46

Как ответить на сложный детский вопрос

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Как ответить на сложный детский вопрос
В общем отвечать на детские вопросы нужно лаконично и просто. Фото: pixabay

Дети растут и начинают ставить "неудобные вопросы", на которые родители не всегда знают, как реагировать.

Одним из таких вопросов может быть, почему родители часто ссорятся, если это правда и ребенок это видит, пишет "Мой ребенок".

Он может подсознательно чувствовать вину и думать, что это происходят из-за него. Тогда ребенка надо успокоить. Например, можно сказать, что иногда люди ссорятся, потому что не согласны друг с другом, но впоследствии все мирятся.

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Иногда у родителей спрашивают, кого они любят больше из детей. Надо объяснить, что ребенок и его брат или сестра - разные, поэтому по-разному и проявляется любовь. Однако родители любят всех детей одинаково сильно, так же как ребенок все равно любит маму и папу.

Еще дети спрашивают у взрослых, почему им что-то можно делать, а им нет. Важно, чтобы малыш знал, что и взрослые неидеальные и делают ошибки. Например, можно сказать: "Это привычка, от которой мы с папой избавляемся, потому что это вредно. Поэтому не хотим, чтобы ты повторял наши ошибки".

В общем отвечать на детские вопросы нужно лаконично и просто. Ребенку нужно знать только о том, о чем он спросил. Не стоит придумывать ложные истории и обманывать. Когда ребенок узнает правду, то будет помнить, что вы солгали.

Не надо смеяться над наивностью ребенка, не отвечать поучительным тоном. Относиться к детским вопросам серьезно.

Иногда дети что-то спрашивают не просто так. Возможно, ребенка беспокоит страх или волнения.

Если ребенок проявляет негативное поведение, то не стоит его поощрять к этому чрезмерным вниманием к проблеме. Так дети пытаются привлечь внимание взрослых, например, когда кричат ​​или ломают игрушки. Если папа или мама обращают на это внимание, малыши еще чаще начинают прибегать к таким действиям. Также маме и папе стоит показать, что у них одинаковое мнение о поведении ребенка и они заручились поддержкой друг друга. В воспитании ребенка также главное - вовремя заметить, что есть проблемы. Обратить на них внимание и решать.

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