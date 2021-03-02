Наталью Забилу любили миллионы детей

Иногда Наталья Забила писала взрослую литературу, но произведения для детей стали ее призванием и ежедневным трудом. Фото: ukrlib.com.ua

Украинская писательница Наталья Забила родилась 5 марта 1903 года в российском Санкт-Петербурге.

Происходила из семьи дворян с художественными традициями. Среди ее предков - поэт-романтик Виктор Забила. Дед поэтессы Пармен Забелло - скульптор. Родители учились в художественном училище Штиглица.

В 1917 году семья переехала в Украину в поселок Люботин Харьковской области. Отец остался в Петербурге, потому старшим детям пришлось работать, чтобы как-то выжить.

Поэтесса закончила ускоренный курс гимназии, работала на разных должностях, несколько лет была сельской учительницей. Именно от учительства она получила много настоящих впечатлений об ученической жизни, научилась видеть в каждом ребенке личность.

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1925 года Наталья Забила закончила историческое отделение Харьковского института народного образования. Еще в студенческие годы писала произведения для детей, прозу и поэзию.

1924 года в Каменец-Подольском в газете "Красная граница" муж писательницы Савва Божко напечатал ее первое стихотворение на тематической странице "Война - войне". 1926 года вышла первая книга ее стихов "Дальний край", а в 1927 году - первая книга для детей - рассказ "За волю" и "Повесть о Красном звере".

Иногда Наталья Забила писала взрослую литературу, но произведения для детей стали ее призванием и ежедневным трудом. Она получила успех в этой сфере, ее любили миллионы маленьких читателей.

Она писала в различных жанрах и на разные темы. Украинский поэт Валентин Бычко назвал ее творчество "материнской песней, интересной, красочной, умной, хлопотной, заботливой".

Писательница смогла просто объяснить детям о жизни предков в пьесе-фантазии "Первый шаг" (1968) и в драматической поэме "Трояновые дети", которая является поэтическим переводом "Слова о полку Игоревим". 1972 года эти произведения получили литературную премию имени Леси Украинки.

25 февраля 1871 года в Новоград-Волынском Житомирской области родилась Лариса Косач, ставшая известной под псевдонимом Леся Украинка. Она писала прозу, поэзию, драматургию и публицистику. Собирала фольклор. Леся Украинка издала поэтические сборники "На крыльях песен", "Думы и мечты", "Отзывы". Написала пьесы "Лесная песня", "Каменный хозяин", "Боярыня" и другие.