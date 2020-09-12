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суббота, 12 сентября 2020 23:46

Массажистка Ирина Ряполова перенимала действия каждого реабилитолога

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Массажистка Ирина Ряполова перенимала действия каждого реабилитолога
Массажистка Ирина Ряполова пробовала себя в разных профессиях. Фото предоставлено Ириной Ряполовой

"Когда ко мне обращаются, я провожу осмотр и первичную консультацию, вместе заполняем анкету по здоровью, ведь некоторым людям категорически противопоказан массаж. Относительно разновидностей массажа, то делаю оздоровительный, релаксирующий, лимфодренажный, испанский, шейно-воротниковой зоны, массаж лица, головы ", - рассказала массажистка из города Гайсин Винницкой области Ирина Ряполова, 28 лет. Женщина по образованию бухгалтер. Заниматься массажем начала после рождения детей.

"Пробовала себя в разных профессиях. Студенткой подрабатывала в call-центре, банковских учреждениях. Также была тренером в одном из спортзалов Киева, ведь с детства настойчиво занималась танцами и спортом", - вспомнила Ирина.
После получения высшего образования девушка работала менеджером в международной компании в Сан-Петербурге.
"Там меня оценили, как специалиста - за три месяца стала заведующей отделом. Но я не видела себя в другой стране, поэтому вернулась в Украину. Затем была работа бухгалтером на одном из столичных предприятий и карьера риелтора. Но настоящим приключением стала поездка в Японию. С 13 лет интересовалась культурой этой страны, мечтала там побывать. Даже начала учить японский. И вот моя дальняя родственница решила открыть ресторан в японском городе Йокогама и пригласила меня на работу. Конечно, я без колебаний начала собирать документы. Страна действительно поразила своей красотой - моря, океан, горы, передовые технологии ".

По возвращении в Украину, парень Ирины предложил ей пожениться.

Мы с ним ходили в бассейн, занимались динамической гимнастикой, ежедневно делали массаж


"Мы решили не тянуть с появлением детей. Три с половиной года назад родился наш первенец Михаил. Все время я посвящала его раннему развитию, тем больше нам обоим это доставляло огромное удовольствие. Миша очень активный и спортивный малыш, мы с ним ходили в бассейн, занимались динамической гимнастикой, ежедневно делали массаж. А уже через год появился наш второй сын Александр. Но когда младшему сыну было четыре месяца оказалось, что у него детский церебральный паралич. Мы направили все наши силы на лечение и реабилитацию малыша. Каждый день был расписан полностью - мы ездили к остеопатам, массажистам, кинозиологам, энергетикам. Я следила и перенимала действия каждого реабилитолога, читала соответствующую литературу. А потом решила пойти учиться на массажиста, ведь никто не поможет лучше, чем мама, которая отдаст всю себя, чтобы ее ребенок был здоровым и счастливым ".

Ирина закончила курсы по оздоровительного и эстетического массажа, массажа лица. Сейчас тоже повышает свою квалификацию.

Часто обращаются женщины и просят "убрать" живот


"Когда знакомые узнали, что я делаю массаж, начали появляться первые клиенты. И это без всякой рекламы. Просто люди довольны результатом и рекомендуют меня, как специалиста. Конечно, большинство записывается на оздоровительный массаж за медицинскими показаниями. Часто обращаются женщины и просят "убрать" живот. В этом случае нужно помочь запустить лимфатическую систему. Я против жесткого массажа до появлению синяков, ведь не каждая женщина проходит каждые полгода медицинский осмотр и УЗ-диагностику, а в брюшной полости размещены все внутренние органы и слишком энергичный массаж может привести к не очень приятным последствиям. К тому же, жир на животе не пойдет только от этого. Женщине нужно параллельно работать самой, ежедневно выпивать 30 мл воды на каждый килограмм веса, а это в среднем выходит от 1,5 до 2 литров. Также провожу антицеллюлитный курс, назвала его "Формы в норме за 10 дней". Работаю по методике французского врача Паскаля Коша ", - рассказала массажистка.

Ирина принимает пациентов во время дневного сна детей, или вечером, когда они гуляют с кем-то из родных.

"В графике моей деятельности важным является то, что я могу его корректировать в зависимости от потребностей своей детей. Ведь моя цель, чтобы они были здоровыми и счастливыми. Наша семья сосредоточена на реабилитации младшего сына и уже в этом месяце планируется проведение долгожданной операции ".

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Гипертонус у детей - нормальное явление первые 3 месяца жизни. Если и дальше мало двигаются, плохо сосут и не набирают вес. Надо делать специальные массажи.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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