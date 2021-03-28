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воскресенье, 28 марта 2021 18:13

Как сделать детей более ответственными

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Как сделать детей более ответственными
Родители должны показать, что быть самостоятельным - классно и весело Фото: needpix

Передача ответственности ребенку должна происходить грандиозно, так, чтобы его вдохновить. Родители должны показать, что быть самостоятельным - классно и весело.

Психолог центра детского и семейного развития "Атма" Александр Негода рассказал, как родителям помочь ребенку освоить новые виды деятельности и стать более ответственным.

Вместо руководящих указаний общайтесь на равных. Чтобы ребенок чувствовал, что его не заставляют это делать. Потому что если есть принуждение, то естественная реакция - нежелание это делать. Можно сказать: "Обращайся, если тебе нужна помощь". Если видите, что у ребенка не сразу получается, скажите: "Не всегда с первого раза все удается. Классно, что ты стараешься. Ты молодец". Слова поддержки помогут ребенку.

Показывайте собственный пример. Поработайте сами над тем, что требуете от ребенка: заправляйте кровать, делайте зарядку, убирайте, а затем к своему чаду об обязанностях говорите.

Внешние средства помощи. Используйте различные картинки, напоминания: план дня, последовательность дел перед походом в школу. Ребенок будет воспринимать это как интересную игру. Можно начислять определенное количество баллов. И потом их обменивать на поощрительные развлекательные мероприятия - поход в кино, на природу с палатками, просмотр мультфильмов, летний лагерь. Нужно понаблюдать, что будет особенно интересно ребенку. Это даст толчок. Сделает ребенка заинтересованным в том, чтобы получать новые обязанности. Таким образом он становится взрослее.

Вспомогательные стимулы, если надо делать неприятные дела. Например, полоскать горло, а ребенку это не нравится. Можно применять технику "Счет": посчитаю до 3-х, а ты будешь этот промежуток времени полоскать. И так три попытки. "Песочные часы": если ребенок очень долго одевается, и вы раздражаетесь, можно ставить песочные часы, чтобы это было своеобразной игрой. "Концентрация на вознаграждении": когда идем к стоматологу, знаем, что там будет больно и надо потерпеть. Но ребенок знает, что потом будет вознаграждение. Прием "Научи меня. Покажи как ": делаете вид, что забыли, как правильно что-то делать и просите ребенка выступить в роли эксперта.

Задавайте вопросы по существу проблемы. Если ребенок с чем-то не справляется и начинает плакать, надо уметь поставить правильный вопрос. Спросите: "Что можно сделать в данной ситуации, как можно выйти из нее? Какой метод поможет? С чего стоит начинать?". Ребенок начинает мыслить. Это тоже аспект взросления и осознания, что можно самостоятельно найти выход и не обязательно для этого нужна помощь взрослых.

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Позволять учиться на собственных ошибках. Если передаете ответственность ребенку поливать цветы, то должны быть готовы к тому, что они засохнут. С первого раза не всегда все получается. Дети будут учиться, ошибаться, и, как и взрослые, приобретать новый опыт. Для детей важно подключать внутреннюю мотивацию - что мне дает эта ответственность? Должна быть схема. Взрослым детям стоит говорить, что круто быть ответственным.

В 3 - 5 лет детей следует приучать самостоятельно застилать кровать, с 9 - ходить в магазин, а после 12 - возиться на кухне. Психолог центра детского и семейного развития "Атма" Александр Негода рассказал о том, к чему надо приучать детей в определенном возрасте.

Автор: Наталья СОКОЛАН
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