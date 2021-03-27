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суббота, 27 марта 2021 13:17

Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка

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Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Важно не перегружать детей уходом за младшими детьми, это ответственность родителей Фото: pixabay

В 3 - 5 лет детей следует приучать самостоятельно застилать кровать, с 9 - ходить в магазин, а после 12 - возиться на кухне.

Психолог центра детского и семейного развития "Атма" Александр Негода рассказал о том, к чему надо приучать детей в определенном возрасте.

3 - 5 лет: застилать кровать, чистить зубы, умываться, одеваться и раздеваться, выполнять простую уборку, знать свое имя и возраст, знать имена родителей.

6 - 8 лет: принимать ванну, убирать комнату, складывать одежду, выбирать, что надеть, следить за чистотой одежды, складывать рюкзак, ориентироваться по часам, мыть посуду, ухаживать за домашними животными, знать номиналы купюр, и как ими пользоваться, знать телефоны родителей и адрес, уметь позвонить в службы экстренной помощи.

9 - 11 лет: пойти в магазин и купить необходимое, приготовить простое блюдо, постирать одежду, зашить его, пришить пуговицу, остаться дома в одиночестве, менять свою постель, ориентироваться в городе, помогать в уходе за младшими братьями-сестрами. Важно не перегружать детей уходом за младшими детьми, это ответственность родителей. Дети только могут помогать. Заставлять их не надо.

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12 +: приготовить блюдо по рецепту, прочитать и понять инструкцию к препарату и его дозировку, оказать медицинскую помощь, если сам поранился, ориентироваться по карте, ориентироваться по компасу, знать свои права и обязанности, самостоятельно планировать свой день и определять свои приоритеты.

Одной из причин обращения родителей к детскому психологу является нехватка самостоятельности у их чад. Часто наблюдаю перекосы. 7-летний ребенок сам в школу собирается, может себе бутерброд сделать.

Автор: Наталья СОКОЛАН
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