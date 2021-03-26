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пятница, 26 марта 2021 15:43

Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин

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Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Если родители делают постоянно одни и те же замечания, мозг начинает воспринимать слова как шум. Дети перестают на них реагировать Фото: pixabay

Одной из причин обращения родителей к детскому психологу является нехватка самостоятельности у их чад.

"Часто наблюдаю перекосы. 7-летний ребенок сам в школу собирается, может себе бутерброд сделать. В то же время есть дети, которых в 16 лет до сих пор будит мама. Это свидетельствует о том, что родители не давали ребенку возможности быть самостоятельным ", - говорит психолог центра детского и семейного развития "Атма" Руслан Негода на лекции в Черкассах.

Он назвал 10 причин, по которым ребенок может быть несамостоятельным.

Возрастные особенности. По возрасту, есть вещи, которые даются ребенку достаточно сложно. Допускайте, что в определенной зоне ребенок несамостоятельный просто потому, что вы чего-то не научили и не показали. Правильно и терпеливо научите его это делать.

Упущен период естественного желания ребенка быть самостоятельной. С 3-4 лет ребенок начинает говорить: "Я сам". Но родители на это нередко отвечают: "Мне проще самому сделать". Если этот момент потерян, то в 13-15 надо приложить титанические усилия, чтобы ребенок стал самостоятельным.

Чрезмерное давление. Самостоятельность передают слишком рано. Ребенок еще не готов, а родители постоянно: "Давай, ты уже взрослый, ты уже можешь". В этом случае не нужно спешить. Важна постепенность и определенный период обучения.

Гиперопека. Не стоит помогать ребенку составлять портфель, носить его в школу, выполнять домашние задания за детей. Дайте им возможность самим сделать бутерброд, помыть посуду. Если этого не делать, то у родителей 14-15-летних детей возникает вопрос: "Почему он или она ничего не делает? Не убирает в комнате, не моет посуду?".

Отсутствие режима. Самостоятельность - навык, который натренировывается. Должно быть что-то стабильное, постоянное. Тогда это перейдет в навык и привычку. Детям, особенно младшего возраста, очень важно, когда что-то постоянно происходит. Тогда это становится понятным и простым.

Отсутствие родительского примера. Дети зеркалят. Бывает, приходит мама и говорит: "Ой, у меня сын такой несамостоятельный, вещи свои разбрасывает". Спрашиваю: "А папа как себя ведет?" - "Ну, так же". Если детей учите одному, а сами делаете по-другому, то сложно будет добиться, чтобы у ребенка была эта зона самостоятельности. Родители должны быть образцом желаемого поведения.

Чрезмерная критика. Много критики по любому поводу: "сядь ровно", "расправь спину", "почему сутулишься?". Понаблюдайте, сколько раз в день делаете замечание. Если критики слишком много, то у ребенка несамостоятельность может быть как определенный протест. Нет принятия и комфортной среды для развития.

Отсутствует положительного подкрепления. Когда ребенок самостоятельно что-то делает, это надо замечать, потому что со временем у него может закончиться ресурс. На начальных этапах новой для ребенка самостоятельности детям нужен ресурс для того, чтобы делать это дальше. Круто, если у родителей поддерживающая позиция. Это будет вдохновлять ребенка становиться еще более самостоятельным.

Недостача заботы. Если один из родителей или оба едут, например, на заработки, для ребенка это болезненная разлука. Тогда несамостоятельность может быть компенсацией. Набирайтесь терпения. Нужно проработать этот негативный опыт с психологом и двигаться дальше.

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Многократное повторение одного и того же. Если родители делают постоянно одни и те же замечания, мозг начинает воспринимать слова как шум. Дети перестают на них реагировать. Меняйте стратегию. Придумывайте новые фишки, чтобы ребенок это слышал.

Ребенок должен знать несколько простых правил, которые помогут ему быстро среагировать в экстренной ситуации. Стоит объяснять правила поведения в чрезвычайных ситуациях как можно раньше.

Автор: Наталья СОКОЛАН
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