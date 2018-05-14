Как рассказать ребенку о смерти близкого человека - топ-9 советов психолога

 
Ексклюзивы
1/5
Если провалим избирательную реформу - развалим Украину - Рыбачук
Если провалим избирательную реформу - развалим Украину - Рыбачук
2 Просмотров: 315
"Россия сама отдаст Крым, когда заберем Донбасс" - Арестович
"Россия сама отдаст Крым, когда заберем Донбасс" - Арестович
1 Просмотров: 1440
"Крым должны спасать, как своего ребенка от бандитов" - Муждабаев
"Крым должны спасать, как своего ребенка от бандитов" - Муждабаев
1 Просмотров: 225
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
Просмотров: 4905
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
Просмотров: 1269
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
1 Просмотров: 2052
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
4 Просмотров: 46053
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 1377
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 972
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2682
Фото
Все фото
24
18
6
10
12
Комиксы о киборгах, рекорды Тягнизуба, научные исследования - во Львове продолжается Детский форум
Комиксы о киборгах, рекорды Тягнизуба, научные исследования - во Львове продолжается Детский форум
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
Фотограф показал эмоции мужчин в роддоме
Фотограф показал эмоции мужчин в роддоме
Животные умеют убаюкивать младенцев: фотофакт
Животные умеют убаюкивать младенцев: фотофакт
20 мужчин и две женщины прыгнули на льдину среди океана
20 мужчин и две женщины прыгнули на льдину среди океана
Видео
Все видео
Дети Небесной Сотни посвятили колядку Ангелам
Дети Небесной Сотни посвятили колядку Ангелам
"Елочка, гори!" - пять новогодних мультфильмов для самых маленьких
"Елочка, гори!" - пять новогодних мультфильмов для самых маленьких
Кто такой Николай: три мультфильма для детей
Кто такой Николай: три мультфильма для детей
Сняли на видео зрелищное спасение ребенка
Сняли на видео зрелищное спасение ребенка
9-летняя девочка покорила "Голос" песней, которой 100 лет
9-летняя девочка покорила "Голос" песней, которой 100 лет
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 12978
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 3159
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 8676
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 7002
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2223
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 мая 2018
Просмотров: 216
Талант до математики
— Такий кошмар наснився, — за кілька років до смерті мати прокинулася серед ночі. — Боже, який жах! Я зіскочив із ліжка. ...
вторник, 15 мая 2018 01:35

Как рассказать ребенку о смерти близкого человека - топ-9 советов психолога

  Комментировать
Как рассказать ребенку о смерти близкого человека - топ-9 советов психолога
Разговаривайте с ребенком о смерти близкого человека Фото http://psychostep.ru

Говорить о смерти довольно трудно, особенно с детьми. Потому что они четко не осознают, что это такое. Потеря близкого человека очень болезненна.

Как правильно говорить об этом с малышом - советует детский психолог, Анна Лунева, рассказывает "Сегодня"

Говорите правду. Часто взрослые боятся говорить ребенку о смерти близкого человека: боятся реакции малышей, вспышки чувств, вызванных болью. Однако, ребенку необходима правда, чтобы понять ситуацию в его семье. Из-за неизвестности рождается страх. Ребенок может подумать, что взрослый бросил его из-за того, что он плохой. Или же наоборот: умерший человек плохой, потому что бросил своих близких.

Говорите правду в доступной форме. В зависимости от возраста ребенка, рассказывайте о смерти близкого человека. Дети до 5 лет не могут четко осознать, что такое смерть. А в возрасте 5-7 лет они не понимают, что умершие больше не возвращаются. Обратитесь за помощью к детским книгам, к примеру, "Как дедушка стал привидением" Окесон Ким Фупса и Евы Эриксон. Также следует рассказать ребенку о душе и что происходит с ней после смерти. Стоит говорить и о традициях погребения близкого человека, чтобы ребенок заранее был к этому готов.

Рассказать о смерти должен близкий человек, которому ребенок доверяет. Не избегайте долга поговорить с малышом, ведь именно в ваших объяснениях и поддержке он нуждается. Говорите искренне, выражая свои чувства. Так же не бойтесь эмоций ребенка: позвольте ему выразить их. Печаль, гнев, агрессия позволяют справиться с горем. Выражать чувства - это нормально.

Объясните, что ребенок не виноват в смерти близкого человека. Часто дети переводят вину в смерти родных на себя. Например, папа ушел, я был плохой и т.д. В случае смерти от болезни следует разъяснить ребенку, что не от всех недугов умирают. Это делается для того, чтобы ребенок не боялся болеть.

Не говорите, что близкий человек уснул навеки или ушел навсегда. Подобное может спровоцировать у ребенка страх засыпать ночью, чтобы самому не умереть. А также боязнь отпускать куда-то родным, чтобы они тоже не покинули малыша навсегда.

Если ребенок спрашивает об умершем - рассказывайте. Не закрывайтесь от воспоминаний, не избегайте подобных диалогов. Ребенок должен знать, что вы готовы рассказать при необходимости все, что ее интересует. Говорить о смерти близкого человека помогает смириться с потерей, а также облегчит страдания. Спросите у ребенка, что бы он хотел сказать умершему, каким бы мог быть его ответ. Рассматривайте фото, смотрите видео.

Расскажите о своих чувствах. Не замыкайтесь от ребенка, говорите о том, что чувствуете. Но делайте это в меру, не травмируя психику маленького человека. Старайтесь не плакать часто при ребенке, не игнорируйте его, не закрывайтесь в другой комнате. Ведь ребенок может почувствовать себя наедине с собственным горем, никому не нужным в этот момент.

Предложите ребенку попрощаться с умершим. Это можно сделать в форме письма, рисунка или смастерить что-то своими руками. Такое прощание позволит осознать смерть близкого человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Невролог рассказала об опасности детской головной боли

Позвольте ребенку пойти на похороны. Но только в том случае, если ребенок желает и вы уверены, что он это выдержит. Это позволит лучше понять, что близкий человек действительно умер. Не забудьте заранее рассказать о самом ритуале погребения, чтобы ребенок был к этому готов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как рассказать ребенку о смерти близкого человека - топ-9 советов психолога». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
30
 Просмотров: 111084
&quot;Из рук все попадало. Не могла идти&quot; - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
 4 Просмотров: 46053
Украинские боевые дельфины погибли в Крыму
Украинские боевые дельфины погибли в Крыму 3 Просмотров: 28213
Кендалл Дженнер обнажила идеальную грудь на красной дорожке
Кендалл Дженнер обнажила идеальную грудь на красной дорожке
31
 Просмотров: 26138
Цены на газ могут вырости
Цены на газ могут вырости 25 Просмотров: 24707
Дети
Невролог рассказала об опасности детской головной боли
Невролог рассказала об опасности детской головной боли Просмотров: 630
Комиксы о киборгах, рекорды Тягнизуба, научные исследования - во Львове продолжается Детский форум
Комиксы о киборгах, рекорды Тягнизуба, научные исследования - во Львове продолжается Детский форум
24
 Просмотров: 495
Как музыка влияет на отношения с детьми
Как музыка влияет на отношения с детьми Просмотров: 360
Ребенок, которого хотели отключить, пришел в себя
Ребенок, которого хотели отключить, пришел в себя Просмотров: 5904
10 продуктов, которые стоит давать детям в жару
10 продуктов, которые стоит давать детям в жару Просмотров: 846
Больше всего комментируют
25
Цены на газ могут вырости
12
"Имидж просто ужасный" - в ЕС сделали жесткое заявление об Украине
8
Крымские рестораны начали продавать пирожки с капустой
7
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
6
Скандальный нардеп вызвался взять Савченко на поруки
Голосов: 556
Голосование Кто победит в киевском финале Лиги чемпионов по футболу?
  • 1) "Реал"
  • 2) "Ливерпуль"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua