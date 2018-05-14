Как рассказать ребенку о смерти близкого человека - топ-9 советов психолога

Разговаривайте с ребенком о смерти близкого человека Фото http://psychostep.ru

Говорить о смерти довольно трудно, особенно с детьми. Потому что они четко не осознают, что это такое. Потеря близкого человека очень болезненна.

Как правильно говорить об этом с малышом - советует детский психолог, Анна Лунева, рассказывает "Сегодня"

Говорите правду. Часто взрослые боятся говорить ребенку о смерти близкого человека: боятся реакции малышей, вспышки чувств, вызванных болью. Однако, ребенку необходима правда, чтобы понять ситуацию в его семье. Из-за неизвестности рождается страх. Ребенок может подумать, что взрослый бросил его из-за того, что он плохой. Или же наоборот: умерший человек плохой, потому что бросил своих близких.

Говорите правду в доступной форме. В зависимости от возраста ребенка, рассказывайте о смерти близкого человека. Дети до 5 лет не могут четко осознать, что такое смерть. А в возрасте 5-7 лет они не понимают, что умершие больше не возвращаются. Обратитесь за помощью к детским книгам, к примеру, "Как дедушка стал привидением" Окесон Ким Фупса и Евы Эриксон. Также следует рассказать ребенку о душе и что происходит с ней после смерти. Стоит говорить и о традициях погребения близкого человека, чтобы ребенок заранее был к этому готов.

Рассказать о смерти должен близкий человек, которому ребенок доверяет. Не избегайте долга поговорить с малышом, ведь именно в ваших объяснениях и поддержке он нуждается. Говорите искренне, выражая свои чувства. Так же не бойтесь эмоций ребенка: позвольте ему выразить их. Печаль, гнев, агрессия позволяют справиться с горем. Выражать чувства - это нормально.

Объясните, что ребенок не виноват в смерти близкого человека. Часто дети переводят вину в смерти родных на себя. Например, папа ушел, я был плохой и т.д. В случае смерти от болезни следует разъяснить ребенку, что не от всех недугов умирают. Это делается для того, чтобы ребенок не боялся болеть.

Не говорите, что близкий человек уснул навеки или ушел навсегда. Подобное может спровоцировать у ребенка страх засыпать ночью, чтобы самому не умереть. А также боязнь отпускать куда-то родным, чтобы они тоже не покинули малыша навсегда.

Если ребенок спрашивает об умершем - рассказывайте. Не закрывайтесь от воспоминаний, не избегайте подобных диалогов. Ребенок должен знать, что вы готовы рассказать при необходимости все, что ее интересует. Говорить о смерти близкого человека помогает смириться с потерей, а также облегчит страдания. Спросите у ребенка, что бы он хотел сказать умершему, каким бы мог быть его ответ. Рассматривайте фото, смотрите видео.

Расскажите о своих чувствах. Не замыкайтесь от ребенка, говорите о том, что чувствуете. Но делайте это в меру, не травмируя психику маленького человека. Старайтесь не плакать часто при ребенке, не игнорируйте его, не закрывайтесь в другой комнате. Ведь ребенок может почувствовать себя наедине с собственным горем, никому не нужным в этот момент.

Предложите ребенку попрощаться с умершим. Это можно сделать в форме письма, рисунка или смастерить что-то своими руками. Такое прощание позволит осознать смерть близкого человека.

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Позвольте ребенку пойти на похороны. Но только в том случае, если ребенок желает и вы уверены, что он это выдержит. Это позволит лучше понять, что близкий человек действительно умер. Не забудьте заранее рассказать о самом ритуале погребения, чтобы ребенок был к этому готов.