Невролог рассказала об опасности детской головной боли

На головную боль напряжения чаще страдают школьники, ведущих пассивный образ жизни. Фото: YakLikuvati.in.ua

Школьники чаще всего страдают главной болью напряжения, которая связана с умственной и эмоциональной нагрузкой, сидячим образом жизни. Длится от 30 минут до 1,5 часа. Чтобы от него избавиться, ребенок должен иметь достаточный сон и отдых. Задача родителей - составить правильный режим дня. Об этом рассказала детский невролог Ольга Холодницкая.

В каком возрасте к детскому неврологу обращаются чаще всего?

- Чаще всего на нее жалуются дети школьного возраста.

У маленьких детей тоже может болеть голова, но у них это в большинстве случаев является симптомом какого-либо соматического заболевания - гипертермического синдрома, острых респираторных заболеваний, ацетонемического синдрома, железодефицитной анемии, пишет realist.online.

Как распознать головную боль у ребенка, который еще плохо разговаривает?

- В силу малого лексического запаса и социальной незрелости детям бывает трудно передать свои ощущения. Они воспринимают боль в любой части головы как головную. Будь-то ухо, зуб или глаза - ребенок будет говорить, что болит голова.

Маленькие дети часто жалуются на головную боль при усталости, после громких активных игр в вечернее время, или наоборот, после длительного сна или при гиподинамии - длительного просмотра мультфильмов или электронных игр.

Какая головная боль характерна для школьников?

- Чаще всего наблюдается головная боль напряжения. По статистике, на нее приходится 60% всех случаев у детей школьного возраста. Возникает в любое время дня. У детей чаще всего во второй половине дня и вечером. Продолжительность - от 30 минут до 1,5 часа. Дети жалуются на боль в лобно-височной области, преимущественно ноющего характера. Также может сопровождаться сонливостью, раздражительной реакцией на шум и яркий свет.

Головная боль напряжения часто встречается во время учебного процесса, связана с умственной и эмоциональной нагрузкой, сидячим образом жизни. В период летних каникул дети на него почти не жалуются.

Как ее лечить?

- Главное - соблюдать режим дня. У ребенка должен быть полноценный, достаточный сон. В течение дня обязательно следует активно отдыхать. Задача родителей - научить детей правильно организовывать свой рабочий день.

Нужно избегать длительных игр на электронных носителях, особенно в вечернее время, перед сном. Свет экранов вызывает нарушение синтеза меланина - гормона сна. Это может привести к бессоннице, нарушению графика сна и как следствие - к головной боли.

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Нужно ли давать ребенку лекарства?

- Если боль интенсивная и ребенок не может выполнять свою привычную работу, можно использовать некомбинированные анальгетики. Посоветуйтесь с семейным врачом, педиатром или детским неврологом, какие именно выбрать.

Снять ее можно с помощью массажа затылка, шеи и воротниковой зоны.

Без врача не обойтись, если головная боль возникает в ночное время, сопровождается рвотой, усиливается в горизонтальном положении, нарушениями речи, объемом движений в руках или ногах. Также опасно головную боль на фоне высокой температуры тела.

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Что посоветуете родителям?

- Должны помнить, что самое главное в профилактике заболеваний - это любовь и собственный пример. От того, какой образ жизни мы ведем, как организуем свой рабочий день, какую пищу и напитки употребляем, как говорим между собой и со своими детьми, насколько подвергаемся эмоциональной нагрузкой, зависят здоровье наше и детей.

Совместное прослушивание песен помогает укрепить семейные отношения. К таким выводам пришли исследователи университета Аризоны, проанализировав роль музыки в отношениях между взрослыми и детьми.