Доказали влияние физической активности ребенка на его словарный запас

Моторные движения человеческого тела, которые используются во время плавания, помогают кодировать новые слова. Фото: pixabay

Ученые доказали, что некоторые физические нагрузки положительно влияют не только на физическое здоровье детей.

Благодаря упражнениям также увеличивается словарный запас, пишет Journal of Speech Language and Hearing Research.

Даже если редко водить ребенка в бассейн, то у него повысится уровень интеллекта.

В эксперименте приняли участие дети в возрасте от шести до 12 лет, которые изучали новые слова. После этого они или занимались плаванием, кроссфитом, или раскрашивали книги. Те, что плавали, на 13% более точны при следующих тестах по проверке их словарного запаса.

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Моторные движения человеческого тела, которые используются во время плавания, помогают кодировать новые слова, по словам исследователей. Физические нагрузки повышают уровень белка, который является важным для мыслительных процессов и памяти. Кросфит не помогает, потому что дает только энергию, которая нужна мозгу при каждом упражнении. Зато плавают дети без раздумий, это автоматические движения. Кросфит - нечто совершенно новое, и детям приходится тратить умственную энергию на обучение всем этим движениям.

В мире наблюдается тенеденция малоподвижности среди детей. Физическая активность 80% подростков не соответствует общим рекомендациям ВОЗ. Исследование показало, что большинство детей движутся менее часа в день. Дети не идут пешком в школу и много времени за день сидят.