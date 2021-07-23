Дети двигаются меньше часа в день - исследование шокировало

Пандемия коронавируса только ухудшила эту статистику из-за карантина, дистанционное обучение дома, временное закрытие спортзалов и ограничения работы площадок. Фото: pixabay

В мире наблюдается тенеденция малоподвижности среди детей.

Физическая активность 80% подростков не соответствует общим рекомендациям ВОЗ, пишет журнал The Lancet.

Исследование показало, что большинство детей движутся менее одного часа в день. Дети не идут пешком в школу и много времени за день сидят.

"60% мальчиков и 56% девочек смотрят телевизор не менее двух часов в день, а 51% мальчиков и 33% девочек играют в видеоигры два часа в сутки или больше", - сообщили в исследовании.

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Пандемия коронавируса только ухудшила эту статистику из-за карантина, дистанционного обучения дома, временного закрытия спортзалов и ограничения работы площадок. Чтобы оставаться здоровыми, необходимо ежедневно уделять время физической активности, кардионагрузке и силовым упражнениям. Если дети будут двигаться больше, то вырастут здоровыми и не будут иметь проблем со здоровьем.

Экология региона, в котором живут дети, связана с тем, как они учатся. Если повышенный уровень загрязнение воздуха, то подростки, например, имеют плохие академические навыки по математике, орфографии, понимание прочитанного.