Экология влияет на успеваемость ребенка в учебе - исследование

Оценивая проблемы с обучением, в первую очередь, надо учитывать именно воздействие окружающей среды. Фото: pixabay

Экология региона, в котором живут дети, связана с тем, как они учатся.

Если повышенный уровень загрязнение воздуха, то подростки, например, имеют плохие академические навыки по математике, орфографии, понимание прочитанного, пишут "Факты".

В эксперименте принимали участие 200 детей. Специалисты изучили уровень загрязнения воздуха в третьем триместре беременности их матерей, в период, когда плод уязвим к воздействию окружающей среды. Тесты на умение держать ситуацию под контролем проводились в возрасте 10 лет, а тесты на академическую успеваемость - примерно в 13.

"Влияние загрязненного воздуха в детстве может изменить фундамент, на котором будут строиться академические навыки в дальнейшем", - отметила доцент кафедры медицинской психологии Колумбийского университета Эми Марголис.

Оценивая проблемы с обучением в первую очередь надо учитывать именно влияние окружающей среды, а не только недостатки, связанные с необходимыми навыками у родителей, по ее словам.

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Снижение уровня загрязнения воздуха может предотвратить возникновение этих неблагоприятных последствий и способствовать улучшению успеваемости детей, считают авторы исследования.

В течение первого месяца жизни развиваются наиболее активно функциональные связи мозга. Именно они влияют на поведение человека. Исследуя мозг детей, психологи использовали инфракрасную спектроскопию, а среди родителей делали анкетирование, чтобы оценить темперамент ребенка по определенным критериям.