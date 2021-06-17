В какой период жизни всего формируется личность человека

 
Ексклюзивы
1/5
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 450
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 261
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 765
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 477
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 576
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 1017
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 846
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 1809
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 927
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 459
Фото
Все фото
5
6
6
7
5
Как собирают волосы на парики для больных детей - уникальные подробности
Как собирают волосы на парики для больных детей - уникальные подробности
Готовить к поражениям, не давать пустых обещаний и не бить - как воспитывают детей Педан, Кароль и Джамала
Готовить к поражениям, не давать пустых обещаний и не бить - как воспитывают детей Педан, Кароль и Джамала
Школьник создает уникальные скульптуры из пластилина
Школьник создает уникальные скульптуры из пластилина
Рожденные в рубашке: показали четверню, которая появилась на свет по уникальной методике
Рожденные в рубашке: показали четверню, которая появилась на свет по уникальной методике
Звезды, которые впервые стали матерями после 40 лет
Звезды, которые впервые стали матерями после 40 лет
Видео
Все видео
Мужчина придумал, как сделать ребенку прививку без стресса
Мужчина придумал, как сделать ребенку прививку без стресса
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
Интервью
1/5
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 369
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 333
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 765
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 576
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 2790
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 июня 2021
Просмотров: 162
Від Полікарпа до Мажора
Якщо мене запитати про головну подію 1988 року, я назву Євро-88. Той чемпіо­нат був особливий. Уперше його повністю показували по телевізору. На ...
четверг, 17 июня 2021 23:46

В какой период жизни всего формируется личность человека

  Комментировать
В какой период жизни всего формируется личность человека
Выводы показали, что функциональные связи мозга развиваются с рождения, формируя личность человека. Фото: pixabay

В течение первого месяца жизни развиваются наиболее активно функциональные связи мозга.

Именно они влияют на поведение человека, пишет verywellmind.

Исследуя мозг детей, психологи использовали инфракрасную спектроскопию, а среди родителей делали анкетирование, чтобы оценить темперамент ребенка по определенным критериям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маски плохо влияют на детей

Удалось изучить три функциональные сети мозга, участвующие в контроле эмоций, внимания, познании и других процессах в первый месяц жизни. Целью было выяснить вариативность этих связей, а также их влияние на темперамент ребенка.

Выводы показали, что функциональные связи мозга развиваются с рождения, формируя личность человека. Если есть определенный сбой, то и образуется благоприятный фон для развития депрессии, нарушений пищевого поведения, шизофрении и других расстройств, которые, начинаются еще с детства.

Укрепить детскую память, повысить концентрацию и функционал мозга помогут правильно выбранные продукты. Для детей очень важно есть то, что положительно влияет на мозг. Обязательно добавить к детскому завтраку надо яйцо. Тогда организм получит нужную комбинацию углеводов, белков и небольшого количества полезных жиров. В яйцах много белка и холина, который улучшает память.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В какой период жизни всего формируется личность человека». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июня

The New York Times написали статью об украинском гимне

Імператріця померла народжуючі 14-ту дитину

Десятки человек погибли в своих авто или возле них

Екатерине Гандзюк должно было исполниться 36: активисты готовят "сюрприз" под стенами МВД

Самое читаемое
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 14229
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
10
 Просмотров: 5373
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
7
 1 Просмотров: 5040
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 4788
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 3474
Дети
Дети больше любят сидеть в интернете, чем играть с друзьями - исследование
Дети больше любят сидеть в интернете, чем играть с друзьями - исследование Просмотров: 45
Как научить ребенка ездить самостоятельно в транспорте
Как научить ребенка ездить самостоятельно в транспорте Просмотров: 99
Маски плохо влияют на детей
Маски плохо влияют на детей Просмотров: 135
Принципы, которых следует избавиться в воспитании девочки
Принципы, которых следует избавиться в воспитании девочки Просмотров: 513
Полезно ли детям спать с домашними животными
Полезно ли детям спать с домашними животными Просмотров: 189
Больше всего комментируют
10
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
2
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
2
Украина победила Северную Македонию в матче с нереализованным пенальти
1
Раскол в "Голосе": требуют исключения Рудик, 10 депутатов создали собственное объединение
1
Путин назвал захват Крыма "адекватной реакцией"
Голосов: 430
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть