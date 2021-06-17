В какой период жизни всего формируется личность человека

Выводы показали, что функциональные связи мозга развиваются с рождения, формируя личность человека. Фото: pixabay

В течение первого месяца жизни развиваются наиболее активно функциональные связи мозга.

Именно они влияют на поведение человека, пишет verywellmind.

Исследуя мозг детей, психологи использовали инфракрасную спектроскопию, а среди родителей делали анкетирование, чтобы оценить темперамент ребенка по определенным критериям.

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Удалось изучить три функциональные сети мозга, участвующие в контроле эмоций, внимания, познании и других процессах в первый месяц жизни. Целью было выяснить вариативность этих связей, а также их влияние на темперамент ребенка.

Выводы показали, что функциональные связи мозга развиваются с рождения, формируя личность человека. Если есть определенный сбой, то и образуется благоприятный фон для развития депрессии, нарушений пищевого поведения, шизофрении и других расстройств, которые, начинаются еще с детства.

Укрепить детскую память, повысить концентрацию и функционал мозга помогут правильно выбранные продукты. Для детей очень важно есть то, что положительно влияет на мозг. Обязательно добавить к детскому завтраку надо яйцо. Тогда организм получит нужную комбинацию углеводов, белков и небольшого количества полезных жиров. В яйцах много белка и холина, который улучшает память.