Диета во время беременности влияет на ребенка - исследование

Если беременные меньше ели жирной рыбы, например лосось и скумбрия, то во время беременности это увеличивало скорость распространения пульсовой волны у детей. Фото: pixabay

Гены ребенка могут работать по другому, если женщина во время беременности придерживается определенной диеты.

Ученые доказали ее влияние на работу сердечно-сосудистой системы до девяти лет, пишет AHA Hypertension.

Специалисты проанализировали 470 образцов пуповинной крови, сравнивая паттерны метилирования ДНК в образцах с показателями здоровья сердечно-сосудистой системы детей такого возраста.

Таким образом обнаружили 16 участков, где метилирования меняет экспрессию генов, связанных со скоростью пульсовой волны в аорте. Это показатель жесткости кровеносных сосудов, который может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Тогда ученые взялись исследовать возможные связи между материнскими факторами и паттернами метилирования на участках. Курение во время беременности, диета и вес до и во время беременности изменили эти закономерности. Если беременные меньше ели жирной рыбы, например лосось и скумбрия, то во время беременности это увеличивало скорость распространения пульсовой волны у детей.

Детское ожирение в последние годы случается все чаще. Проблему можно предупредить, если следить за питанием, физическими нагрузками. Детское ожирение может привести к развитию диабета второго типа, а также инфаркта миокарда, согласно исследованию.